Los influencers sacan de quicio a los tenistas en el US Open: "Se ha ido de las manos"

El movimiento de la 'caída de los influencers' se ha convertido en una tendencia con la que cada vez más gente se siente más identificada. Estas figuras han conseguido estar presentes en cualquier tipo de evento y, en consecuencia, han generado el 'síndrome del impostor'.

Desde festivales de cine hasta las citas tenísticas más importantes del mundo han contado con la asistencia de estas celebrities. Algo que no ha sido del agrado ni de los aficionados ni de los tenistas.

Sobre todo tras un incidente ocurrido durante el partido de primera ronda del US Open entre Naomi Osaka y Anastasia Zakharova, en el Arthur Ashe Stadium. Mientras ambas estaban en pleno partido, de fondo se podía ver en uno de los palcos de lujo a algunos influencers en una especie de sesión de fotos y vídeos.

Convirtieron el partido en una sesión de fotos

Sin ningún tipo de vergüenza, estos se levantaban, posaban, usaban móviles y luces para iluminarse y, evidentemente, hacían ruido y se movían mientras el juego transcurría. Si por algo se caracteriza el tenis es por todo lo contrario, es un deporte que exige silencio, y estas actitudes no solo son faltas de respeto, sino que demuestran que no es el sitio para cualquiera.

Esta actitud distrajo y molestó a los espectadores de abajo del palco. El juez de silla Kader Nouni tuvo que interrumpir el juego cuando Osaka se preparaba para sacar en el cuarto juego del segundo set y les habló por el micrófono: "Chicos, por favor, en el palco detrás de mí… por favor, siéntense".

Una situación un tanto vergonzosa, teniendo en cuenta que, para que ellos acudan, muchos aficionados se quedan sin entradas. La USTA casi duplicó las credenciales para creadores de contenido, cerca de 100 frente a la mitad el año anterior, para llegar a nuevas audiencias.

Han doblado el acceso a los influencers

Según la organización, las personas de este incidente concreto no tenían credenciales oficiales de creadores de contenido del torneo, sino que eran invitados llevados por marcas comerciales a sus palcos VIP.

El portavoz del US Open dijo que quieren que la gente disfrute, pero sin interferir en la competición, y que los jueces pueden intervenir cuando el ruido o las distracciones son excesivos, igual que con el público normal.

La oleada de comportamientos irrespetuosos en las gradas ha provocado quejas en bloque de otras grandes figuras del circuito en los últimos días. Jugadoras como Naomi Osaka y Jessica Pegula se pronunciaron al respecto.

"Debes respetar el deporte"

En este caso, Osaka, que era la principal 'afectada' en este incidente, declaró: "Creo que, obviamente, si acudes a un evento deportivo, debes respetar el deporte... Y considero que es una cuestión de cortesía básica informarse sobre el deporte, especialmente en lo que respecta a la etiqueta".

"Me parece bien que la gente contribuya a popularizar el tenis entre su público específico, pero creo que la situación debe gestionarse mucho mejor, sobre todo en partidos de primera ronda", añadió la tenista.

Jessica Pegula también quiso dar su opinión respecto a esta situación. La tenista estadounidense explicaba que, aunque entiende que los influencers puedan ayudar a popularizar el tenis, hay que gestionar mejor estas situaciones porque es irrespetuoso hacia los jugadores que están compitiendo.

"Se han pasado un poco"

Pegula se mostró comprensiva con la labor de los creadores de contenido y, por ello, pide que se les trate igual a ellos: "Este año se han pasado un poco y cuando interrumpen los partidos se pone difícil, porque los jugadores están ahí abajo trabajando. Me parece una falta de respeto".

Con el objetivo de que no se repitan de nuevo incidentes de este estilo, la organización del US Open ha asegurado que han reforzado las señalizaciones respecto al silencio y el uso de luces que puedan generar distracciones, así como de cualquier actividad que interrumpa el juego.