El dardo de Bouchard a la tenista más rica del mundo: "El dinero no puede..."

Con más de dos millones de seguidores en Instagram, la canadiense Eugenie Bouchard es una de las tenistas más mediáticas del circuito y no duda en usar sus redes sociales para expresar sus opiniones.

La última tiene que ver con la final del pasado US Open femenino, y en concreto con la subcampeona, la estadounidense Jessica Pegula, heredera de un gran imperio y número tres del ranking. La jugadora de Nueva York alcanzó la batalla por el título en el último Grand Slam del año, pero acabó cediendo ante su predecesora en el ranking, Aryna Sabalenka.

Bouchard, muy activa en redes sociales, no dudó en criticar la actuación de Pegula, aprovechando el mensaje de una aficionada en 'X' (antiguo Twitter). "No entiendo por qué a Jessica Pegula la odian porque es "la hija de" y proviene de una familia adinerada. Parece una persona sensata y divertida que se esforzó mucho para ascender en el ranking. Como TODOS LOS JUGADORES. El talento y la ética laboral no se pueden comprar", escribía la seguidora, a lo que Bouchard respondió: "El dinero no puede comprar una final del US Open".

Un comentario que ha tenido más de 200 respuestas, muchas de ellas recordando la posición actual de la canadiense en el ranking o su mayor dedicación al mundo de la moda y las redes sociales. Otros, por su parte, comparten la opinión de Bouchard e incluso apuntan a que se trata de una defensa hacia Pegula.

Bouchard, que llegó a ser quinta raqueta mundial, ocupa actualmente el puesto 570 del ranking WTA y comparte su trabajo de tenista con su faceta de influencer y modelo. Recientemente reconoció cómo su atractivo físico le ha ayudado a mejorar en su carrera. "Simplemente aumentar mi base de seguidores, mi audiencia, lo que, a su vez, me ayuda a conseguir mejores acuerdos con marcas, mejores patrocinios. No sólo de manera personal para mí, de hecho puedo ganar más dinero con esto', sino en un sentido general. Eso podía hacer que alguien de Miami viniera a verme jugar al tenis. Eso es bueno para el tenis en general, para el tenis femenino, para los deportes femeninos. Eso es bueno para todo", explicó en una entrevista.