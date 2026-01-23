¡El infierno llega a Melbourne! 41 grados para la jornada del sábado

Medidas extraordinarias las que ha tenido que tomar la organización del Open de Australia debido a la previsión de calor extremo que se espera para el fin de semana, con temperaturas que pueden llegar a alcanzar los 41 grados. Sin duda, un calor que puede llegar a poner en riesgo la integridad de los tenistas, que deberán lidiar con un nuevo peligro en sus partidos.

A la espera de que el pico de calor llegue a media tarde, la dirección del torneo ha decidido adelantar el inicio de la jornada y poner casi todos los partidos en sus pistas cubiertas, alargando las jornadas a cinco partidos, algo no habitual.

Así pues, los partidos empezarán a las 10:30h de la mañana hora local (00:30h en España) una hora antes de lo habitual y se jugarán hasta cinco partidos en la Margaret Court Arena, la segunda en importancia.

La organización ha publicado también algunas recomendaciones como Usar gorra y protector solar, beber abundante agua durante el día y aprovechar las zonas con sombra y las áreas con aire acondicionado dentro de las explanadas del estadio para evitar sustos entre los asistentes.

Pese a la extremidad de la situación, no se espera que sea este sábado el día de más temperatura ya que se espera que el martes se puedan alcanzar los 43 grados.

Sin duda, una temperatura que obligará a activar el protocolo por temperaturas extremas, aunque cierto es que en la jornada del martes, que ya será de cuartos de final para el cuadro masculino y femenino, podrá disputar toda su actividad en pistas techadas. No en los diferentes cuadros de dobles y en los de júniors, que deberán poner un ojo en el sol que irá decayendo a medida que avanza la semana para dejar una temperatura máxima de hasta 22 grados menos para el día de la final.