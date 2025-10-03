El inesperado palo de Djokovic a Alcaraz: "Hay que hacer más que hablar en rueda de prensa"

Las palabras de nada sirven sin acciones. Y eso es algo que Novak Djokovic se ha encargado de remarcar este jueves en rueda de prensa previa al Masters 1000 de Shangái. En su regreso a la competición desde que cayese contra Carlos Alcaraz en las semifinales del US Open, el tenista serbio ha dejado titulares jugosos ante las preguntas de los periodistas, muchos de ellos relacionados con la carga de partidos en el calendario y qué hacer para combatirlo.

La polémica ha llegado a raíz de una cuestión planteada por un periodista donde preguntaba por la opinión del serbio ante las recientes críticas de Carlos Alcaraz por el creciente número de partidos en el calendario. No es algo que sea nuevo en el mundo del tenis, donde los tenistas llevan tiempo alzando su voz para intentar cambiar un status quo que, por ahora, parece inamovible. Lo que sí es novedoso es que Novak Djokovic agote su paciencia ante esas críticas y llame a la acción cuanto antes para cambiar las cosas.

Djokovic llama a la acción

"Desde el principio me he posicionado en contra de la ampliación a dos semanas en la duración de los Masters 1000, no creo que sea bueno para los tenistas", ha recordado Novak cuando ha sido preguntado por las palabras de Carlos. "A pesar de eso, veo a muchos jugadores hablando de que hay obligaciones en cuanto a los torneos que disputar. Son bonificaciones económicas. También hay muchas exhibiciones a las que se apuntan, así que todo es un poco contradictorio", explicó Djokovic en una clara referencia a torneos como el Six Kings Slam o el dobles mixto en el caso del US Open.

🎙️ Djokovic opina sobre las quejas de Alcaraz y otros tenistas por el calendario:



"Los jugadores no están lo suficientemente unidos y no participan lo suficiente cuando deberían. Así que hacen comentarios y se quejan, y luego se van, y si algo va mal después de un tiempo,… pic.twitter.com/S2t8YuefWN — Eurosport.es (@Eurosport_ES) October 2, 2025

La crítica de Novak ha ido más allá: "Hay un fuerte monopolio en la toma de decisiones en el tenis, creado durante décadas y mucha gente no quiere cambiar eso. Lo que puedo decir es que los tenistas no estamos suficientemente unidos", ha recordado. "Nos quejamos, pero no invertimos el tiempo y esfuerzo necesario para cambiar las cosas. Se necesita que los tenistas, especialmente los mejores del mundo, se pongan manos a la obra, se arremanguen, entiendan bien cómo funciona todo y hagan algo más que hablar en ruedas de prensa. Lo sé por experiencia propia", ha explicado el serbio.

De esta forma, Novak manda un claro mensaje al mundo del tenis: quejarse está bien, pero de nada sirve sin que esas palabras sean respaldadas por acciones. Y parece que Djokovic ha agotado su paciencia en este sentido y llama a la acción cuanto antes.