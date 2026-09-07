El inesperado lapsus de Alcaraz en plena entrevista: "¿En serio? ¡Oh, Dios mío!"

Parece que el tiempo fuera de la pista no ha pasado factura a Carlos Alcaraz. Y es que ayer el tenista demostró que su nivel tenístico sigue siendo fuera de serie a pesar de estar recuperándose de una lesión.

Tras acabar de ganar su partido de octavos de final del US Open contra el estadounidense Tommy Paul por 6-4, 6-3, 6-4, el murciano protagonizó un momento lleno de humor.

Después de proclamarse ganador del partido, fue al plató de ESPN a hacer una entrevista en directo con Andy Roddick y el resto del equipo. Roddick le preguntó por los retos que le plantearían sus posibles rivales de cuartos de final, que saldrían del ganador del partido entre Ben Shelton y Stefanos Tsitsipas, que se jugaba esa misma noche.

El cuadro equivocado

Alcaraz, visiblemente confundido, le pidió que repitiera la pregunta, se inclinó para mirar el papel que tenía Roddick delante y se dio cuenta de que se había equivocado de cuadro. Pensaba que le tocaría jugar con el ganador del cruce entre Medvedev y Tiafoe.

La reacción de sorpresa y las risas de todos no tardaron en viralizarse. Más tarde esa noche, Shelton ganó a Tsitsipas en sets corridos 6-2, 6-3, 6-4, así que Alcaraz jugará contra Shelton en cuartos.

En cuanto Roddick repitió la pregunta: "Vas a jugar contra Shelton o Tsitsipas. Quizá una palabra sobre los dos y los retos que...", Alcaraz cayó en la cuenta de que había mirado el cuadro de manera incorrecta: "¿En serio? ¡Oh, Dios mío! Pensaba que jugaba contra Medvedev-Tiafoe", dijo entre risas el tenista.

Se cita con el local:"Shelton es un jugador realmente potente"

Cuando se recuperaron de la sorpresa de Carlitos, hicieron el balance del próximo encuentro de Alcaraz, que en aquel momento aún no se había definido.

"Si es Shelton, es un jugador realmente potente. Creo que usa mucho a la afición, a la gente que está detrás de él, especialmente cuando juega aquí en casa", explicaba Alcaraz quien aseguró que vería el partido entre Shelton y Tsitsipas.

Ben Shelton es, sin duda, uno de los grandes candidatos a alzarse con el título tras la eliminación de Fritz, Cobolli y Medvedev. El tenista estadounidense viene con buenas sensaciones esta temporada tras haber sido el reciente campeón en el ATP Masters 1000 de Canadá y sin muchos problemas para llegar a los cuartos de final.

El "hat-trick" de Alcaraz ante Shelton

Alcaraz se mostró indiferente en cuanto a qué rival iba a enfrentarse y aseguró tener ganas del encuentro: "Estoy emocionado de jugar los cuartos de final, ya sea contra uno o contra el otro. Así que tengo que estar preparado. Voy a ver el partido y estaré listo", dijo el murciano.

Alcaraz y Ben Shelton se verán mañana las caras en un encuentro que será determinante para ambos. Se han encontrado en tres ocasiones, con un balance favorable al murciano en la totalidad de los partidos. La última vez que se vieron las caras fue en Roland Garros el año pasado.