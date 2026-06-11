La inesperada predicción de Djokovic para el Mundial: "Dije que iba a ser atrevido"

A pocas horas del inicio del Mundial 2026, las predicciones sobre el futuro campeón comienzan a multiplicarse. Entre analistas, exfutbolistas y aficionados, cada uno tiene su favorito. Sin embargo, una de las apuestas más llamativas de las últimas horas llegó desde un escenario muy diferente: el tenis.

El protagonista fue Novak Djokovic, una de las mayores leyendas de la historia de este deporte, que sorprendió con un pronóstico tan inesperado como contundente sobre la próxima Copa del Mundo.

Durante una conversación con el creador de contenido Mohamed Adnan, el serbio fue preguntado por sus favoritos para el torneo y no dudó en arriesgar con una predicción poco habitual.

Novak Djokovic se despide del público de Roland Garros / CHRISTOPHE PETIT TESSON

"Voy a ser atrevido: Portugal va a ganarle a México en la final", afirmó el exnúmero uno del mundo.

La respuesta provocó sorpresa inmediata entre los presentes, especialmente porque dejó fuera a algunas de las grandes potencias habituales del fútbol mundial, como Argentina, Francia, Brasil o España.

Lejos de rectificar o matizar sus palabras, Djokovic insistió en su pronóstico. "Dije que iba a ser atrevido. Portugal y México en la final, Portugal gana", reiteró.

La predicción tiene además un componente especial por la presencia de Cristiano Ronaldo, que afronta una de las últimas grandes oportunidades de su carrera para conquistar el único gran título que todavía falta en su palmarés.

A sus años, el capitán portugués continúa siendo la gran referencia de su selección y el principal símbolo de una generación que sueña con alcanzar por primera vez la gloria mundial.

Las declaraciones del tenista se hicieron rápidamente virales y generaron un intenso debate en redes sociales. Mientras algunos aficionados aplaudieron la valentía de la apuesta, otros consideraron poco probable una final entre Portugal y México.

Sea como sea, Djokovic ya dejó clara su elección. Si su pronóstico termina cumpliéndose, el serbio habrá acertado una de las predicciones más inesperadas de los últimos años en el mundo del deporte.