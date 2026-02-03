La 'indirecta' felicitación de Ferrero a Alcaraz por el Open de Australia

Más allá del triunfo final, el Open de Australia para Carlos Alcaraz ha estado marcado por el nombre de Juan Carlos Ferrero y la separación profesional entre ambos el pasado mes de diciembre.

Preguntado una y otra vez, partido tras partido e incluso después de la final, el nombre de su ex entrenador ha sido el pan de cada día para el tenista murciano, que ha sabido lidiar con ello de una forma elegante.

Al mismo tiempo, Ferrero ha ido dando entrevistas para esclarecer lo sucedido y explicar su nuevo paso profesional, que muy lejos queda ya del nombre de Carlitos.

Carlos Alcaraz, junto a Juan Carlos Ferrero / Alejandro Garcia

Tras el triunfo en la gran final, muchos esperaban el mensaje de felicitación del valenciano, que ha llegado de una forma un tanto indirecta.

En las redes sociales de la Ferrero Tennis Academy, se escribieron varios mensajes felicitando tanto al jugador como a Samu López por el éxito conseguido.

"¡Felicitaciones enormes a Samuel y al equipo Carlitos por esta merecida victoria! ¡Pura garra, pasión y un paso histórico!", mencionaron en una primera publicación, para hacer una segunda después respondiendo al propio Alcaraz.

"¡Qué viaje tan increíble! ¡Qué duro trabajo! ¡Felicidades, Carlitos! Aún quedan muchas cosas por venir" escribieron para volver a mostrar su felicidad ante el éxito conseguido del tenista murciano.

Pese a los bonitos mensajes en las cuentas de la Academia, no ha habido pronunciación directa del propio Juan Carlos Ferrero, que desde sus últimas entrevistas antes de la fase final del torneo, no ha vuelto a comparecer en público por ningún otro tema.

Centrado en su nueva aventura con el golfista Ángel Ayora, Ferrero busca pasar página por completo de un capítulo que ya es historia para el tenis.