Indian Wells invita a Jódar y excluye a Wawrinka

La irrupción de Rafa Jódar ya tiene premio en el circuito. El joven madrileño ha recibido una wild card para disputar el cuadro final de Indian Wells (4 al 15 de marzo), lo que le permitirá debutar en un Masters 1000 sin necesidad de pasar por la fase previa.

El torneo californiano, primera gran cita del año dentro del denominado Sunshine Double, ha apostado por el talento del jugador de 19 años, que continúa escalando posiciones en el ranking ATP a un ritmo vertiginoso. Hace apenas un año ocupaba el puesto 901 del mundo; hoy es virtualmente número 103 y roza por primera vez el ansiado top-100.

Rafa Jódar, en el Open de Australia / Dar Yasin

Su crecimiento no es casual. En el último curso, Jódar conquistó tres títulos Challenger, participó en las Next Gen Finals y logró superar la fase previa del Open de Australia, donde firmó sus primeras victorias en un Grand Slam. En 2026 también ha estrenado su casillero en torneos ATP 250 y ATP 500, consolidando su presencia en el circuito principal.

En Acapulco, además, sumó la mejor victoria de su carrera ante Cameron Norrie, entonces número 26 del mundo, y alcanzó las semifinales de dobles junto al mexicano Rodrigo Pacheco Méndez, confirmando su versatilidad y confianza en pista.

Con la invitación, su nombre aparecerá directamente en el sorteo del cuadro principal de Indian Wells, un escaparate ideal para intentar dar el salto definitivo al top-100. El desierto californiano será así escenario de un nuevo hito en la trayectoria del tenista de Leganés.

Jódar no será el único madrileño presente en el torneo. Dani Mérida y Martín Landaluce disputarán la fase previa en busca de una de las doce plazas que completan el cuadro de 96 jugadores.

Entre las otras invitaciones anunciadas por la organización destacan nombres como Gaël Monfils, Michael Zheng, Martin Damm y Zachary Svajda en el cuadro masculino. En el femenino, sobresale el regreso de Venus Williams, que competirá en California dos años después, así como las invitaciones para Bianca Andreescu, Sloane Stephens, Donna Vekic, Jennifer Brady, Lilli Tagger, Alycia Parks y Katie Volynets.

Para Jódar, sin embargo, el foco está claro: Indian Wells representa un nuevo salto en una progresión que, de momento, no encuentra techo.

WAWRINKA, LA GRAN AUSENCIA

La otra cara de la moneda es la de Stan Wawrinka, que en su último año en el circuito se ha quedado sin invitación y por lo tanto, sin jugar en Indian Wells, donde fue finalista en 2017.

El veterano suizo, que disputa la última temporada de su carrera profesional, no figura en el cuadro principal. Una decisión que ha suscitado rápidamente reacciones en las redes sociales, sobre todo porque Gaël Monfils, él también en su último año en el circuito, ha recibido por su parte una invitación.

Stan Wawrinka hace historia / JAMES ROSS

99º esta semana en el ranking, Wawrinka ha logrado un buen inicio de temporada para su edad con una tercera ronda en el Open de Australia, así como victorias en Montpellier, Rotterdam y Dubái.

El suizo podría entonces orientarse hacia el circuito Challenger mientras espera saber si será invitado al Masters 1000 de Miami.