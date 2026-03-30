¡Increíble lo vivido en Marruecos! Dos tenistas locales fuera del Top 500 ganan por primera vez en el mismo día

La gira de tierra batida empezó este lunes con una sorprendente historia en el torneo de Marrakech, que vivió una situación totalmente inesperada con dos victorias locales en los dos primeros partidos del torneo.

Invitados por la organización, los tenistas Taha Baadi (nº 587) y Karim Bennani (nº 731) lograron superar la primera ronda del torneo al vencer a Aleksandar Vukic y Quentin Halys, respectivamente.

Sin duda, una historia de las que quedarán grabadas en los libros de proezas del tenis. Antes de ellos, la victoria más reciente de un tenista de Marruecos fue en el año 2018.

Ocho años después de la última gran victoria del país africano, Marruecos volvió a saborear la gloria en el mundo del tenis con dos victorias sorprendentes.

Ahora, ambos tendrán la oportunidad de jugar la segunda ronda, a la espera de ver si la fiesta es completa con la participación de Reda Bennani, el otro tenista local con invitación de la organización.

Para los dos tenistas, este era su primer partido en un torneo ATP. De hecho, solo han tenido acción en algunos torneos ITF, con lo que no habían tenido ni la opción de jugar un partido de categoría Challenger.

Noticias relacionadas

Un salto nada habitual y que ambos han aprovechado a las mil maravillas. Tanto uno como otro han dado ya un salto en el ranking de más de cien posiciones, aunque todavía muy lejos de un puesto que les permita acceder a torneos de mayor nivel que los habituales.