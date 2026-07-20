El increíble paralelismo entre Nadal y Alcaraz con los triunfos de España en el Mundial

El deporte español ha vuelto a dejar una de esas curiosidades que no han pasado desapercibidas para los aficionados. Tras la conquista del Mundial 2026 por parte de la selección española, el periodista francés Bastien Fachan destacó un llamativo paralelismo con lo ocurrido dieciséis años atrás, cuando coincidieron los éxitos del fútbol y el tenis español.

En 2010, España levantó por primera vez la Copa del Mundo en Sudáfrica. Apenas unas semanas después, Rafa Nadal conquistó el US Open, convirtiéndose en el jugador más joven de la historia en completar el Grand Slam en su carrera, al añadir el torneo neoyorquino a sus títulos del Open de Australia, Roland Garros y Wimbledon.

Carlos Alcaraz, junto a Lamine Yamal tras ganar el Mundial. / Sport.es

Dieciséis años después, el guion se ha repetido. En 2026, Carlos Alcaraz se convirtió en el nuevo jugador más joven de la historia en completar el career Grand Slam, un hito que logró meses antes de que la selección española conquistara su segundo Mundial tras derrotar a Argentina por 1-0 en la final disputada en Nueva York.

La coincidencia fue rápidamente compartida en las redes sociales y despertó la atención de numerosos aficionados, que encontraron un curioso vínculo entre las dos mayores generaciones del tenis español y los dos títulos mundiales de la Roja.

Dos generaciones, un mismo paralelismo

En 2010, Nadal dominaba el circuito y vivía uno de los mejores momentos de su carrera al mismo tiempo que la selección española alcanzaba la cima del fútbol mundial.

Ahora, con Alcaraz como gran referente del tenis internacional, España ha vuelto a proclamarse campeona del mundo, alimentando una coincidencia que muchos aficionados han interpretado como un curioso guiño de la historia.

Casualidad o no, el paralelismo entre Nadal, Alcaraz y los dos Mundiales conquistados por España ha vuelto a poner de manifiesto la estrecha relación entre dos de los deportes que más alegrías han dado al deporte español durante las últimas dos décadas.