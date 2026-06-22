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TENIS

Incógnita Rafa Jódar

El tenista madrileño sufre una lesión abdominal que le ha apartado de los torneos previos y pone en duda su participación en Londres

Jódar sigue siendo duda para Wimbledon

Jódar sigue siendo duda para Wimbledon / Instagram

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Albert Briva

Albert Briva

El torneo más emblemático y especial del año en el mundo del tenis ya está aquí. Las puertas de Wimbledon vuelven a estar abiertas desde este lunes con la disputa de la fase previa, en busca de poder jugar a partir del próximo lunes (29 junio) en el cuadro final sobre la hierba del All England Club.

Una hierba que este año no podrá ver a su gran dominador en los últimos años, Carlos Alcaraz, que parece afrontar los últimos compases de su recuperación. En su lugar, la gran baza española apuntaba a ser de nuevo Rafa Jódar, aunque el madrileño ha caído también presa de las siempre temibles e inoportunas lesiones.

En la previa a su debut en el torneo de Queen's, Jódar sufrió problemas en su zona abdominal, dejándole sin poder jugar el torneo, así como tampoco en Eastbourne, donde debería estar ultimando su preparación para Wimbledon.

El calendario de Rafa Jódar puede cambiar sensiblemente tras su renuncia a Queens'

El calendario de Rafa Jódar puede cambiar sensiblemente tras su renuncia a Queens' / Europa Press

El joven de Leganés decidió volver a casa para pasar pruebas a la espera de determinar el alcance de su lesión con la gran incógnita todavía de saber si podrá estar finalmente en el tercer Grand Slam de la temporada.

Sin más noticias desde su renuncia al torneo de Queen's, el gran dilema recae ahora en tomar la decisión sobre si forzar o renunciar a un Grand Slam, con la dificultad que supone ello.

Pese a estar en su primera gran aventura en el circuito profesional, Rafa ha repetido una y otra vez en los diferentes tornes que va a imperar la sensatez ante el hambre y la ilusión a la hora de tomar las decisiones sobre su estado físico, dejando claro que no va a correr riesgo alguno con la posibilidad de poder poner en riesgo los torneos futuros.

Jódar durante su partido en Roland Garros ante Zverev

Jódar durante su partido en Roland Garros ante Zverev / EFE

Así pues, a juzgar por los constantes avisos del madrileño sobre su cuerpo, parece claro que si no hay una plenitud de condiciones durante estos días previos, todo puede apuntar a una renuncia a Wimbledon, lo que dejaría todavía más tocado al tenis español, que vería minimizadas todavía más sus opciones de llegar lejos en el torneo.

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La discreción de Rafa y su familia hacen muy difícil seguir la evolución y el estado del jugador en el día a día que tienen en vilo al tenis español esperando poder ver el nombre de su nueva sensación en el sorteo de este próximo viernes, momento en que quedarán definidos los caminos hasta el título que defenderá Jannik Sinner.

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