De la incógnita a la confusión de Jódar: inscrito en dos torneos de la misma semana

El plan de Rafa Jódar para Wimbledon era claro: jugar dos torneos previos y llegar en las mejores condiciones para jugar sobre hierba. Sin embargo, una molestia en el abdominal ha acabado con toda la preparación. A falta de pocos días para que arranque el torneo, todavía se desconoce si el español estará listo para jugar. Donde no jugará es en Los Cabos, algo que ha pillado de sorpresa a la organización.

Hemos pasado de la incógnita a la confusión. El español se inscribió hace unos meses en el torneo de Los Cabos, en cuyo cartel aparecía la cara del tenista madrileño. Sin embargo, este martes se conoció que Jódar disputará el torneo de Washington, que se celebra en la misma semana que el evento mexicano. Una surrealista situación que parece tener explicación.

El subidón en el ranking de Jódar ha reformulado totalmente el calendario que tiene por delante. Aunque hace un tiempo confirmó su presencia en México, el español jugará en Washington, torneo que reparte una mayor cantidad de puntos. Tras el último anuncio, la organización de Los Cabos se ha visto obligada a modificar el cartel y eliminar la cara de Rafa.

Mientras que Los Cabos reparte 250 puntos al ganador, Washington otorga un total de 500. Una gran oportunidad para Jódar, que sabe que este año puede escalar posiciones en el ranking sin complicaciones. Y es que el año pasado no disputó ninguno de estos torneos, por lo que no defiende puntos. Solo suma. La próxima temporada ya será otra historia.

Jódar sigue siendo duda para Wimbledon / Instagram

En lo que se refiere a la actualidad, Rafa Jódar viajó este lunes a Londres, donde se disputará el torneo de Wimbledon. La intención del madrileño es la de jugar el tercer Grand Slam del año, aunque lo haga sin ningún partido previo sobre esta superficie. Será el mayor reto que tendrá el español, que no juega desde el choque en Roland Garros ante Alexander Zverev.

¿Jugará en Wimbledon?

El sorteo de Wimbledon se celebrará este viernes 26. Jódar es el cabeza de serie número 23, por lo que evitará a los mejores jugadores en las primeras rondas. Sin embargo, hay muchos tenistas fuera del top 50 capaces de dar guerra en el Grand Slam londinense, donde el saque es un arma todavía más importante de lo que es habitualmente. En un día inspirado, cualquier jugador es peligroso.

"No he jugado mucho, pero creo que puedo hacerlo bien. Me estoy acostumbrando esta semana con los entrenamientos. Tienes un mes para jugar en esta superficie, y si no participas en los torneos, nunca jugarás en ella", aseguró el madrileño antes de lesionarse del abdominal. Donde si estará es en Washington dentro de un mes, concretamente entre el 25 de julio y el 2 de agosto.