Imperial debut de Dani Mérida en el US Open

El español Daniel Mérida arrancó con autoridad su participación en el Abierto de Estados Unidos. El número 39 del mundo se impuso este domingo al húngaro Marton Fucsovics (121º) por 6-4, 6-2 y 6-2 y avanzó a la segunda ronda del último Grand Slam de la temporada.

Mérida, de 21 años, sumó así la segunda victoria de su carrera en un 'grande', después de estrenarse con triunfo esta misma temporada en Wimbledon, donde derrotó al argentino Camilo Ugo Carabelli.

El español disputa en Nueva York su tercer Grand Slam, después de haber debutado en Roland Garros. Ante Fucsovics, además, consiguió tomarse la revancha del único precedente entre ambos, que se había producido en la fase de clasificación del Masters 1000 de Madrid y que terminó con victoria del húngaro.

Esta vez, Mérida dominó el encuentro desde el inicio y no dio opciones a un Fucsovics que apenas pudo discutirle el partido. El español cerró el triunfo en tres sets y continúa avanzando en el torneo estadounidense.

En la segunda ronda, Mérida se enfrentará al vencedor del duelo entre el ruso Andrey Rublev, vigésimo tercer cabeza de serie, y el finlandés Otto Virtanen, que accedió al cuadro principal como 'perdedor afortunado' tras la retirada del croata Marin Cilic.

Por su parte, Pablo Carreño Busta sucumbió ante el checo Jiri Lehecka (6-1, 7-6 (5), 4-6 y 6-2). Pese a mejorar a partir del segundo set, el asturiano acabó cayendo ante el númer0 19 del mundo que espera ahora a Samuel o Machac en la segunda ronda del torneo.