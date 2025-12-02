Así es el impactante cambio físico de Serena Williams: "Decían que éramos hombres"

Serena Williams dejó una huella imborrable en el mundo del tenis. La extenista estadounidense conquistó un total de 73 títulos individuales, entre los que se destacan seis Abiertos de Estados Unidos y seis Wimbledon, además de 23 títulos en dobles, entre otros. Serena se distinguía por su fortaleza física y mental, así como por la potencia de sus golpes.

Hace unos días, la estadounidense concedió una entrevista a NET-A-PORTER, en la que habló sobre su trayectoria en el mundo del tenis, entre otros temas. A pesar del éxito alcanzado en las pistas, Serena tuvo que ver cómo tenía un cuerpo distinto al de otras deportistas.

Serena confesó que no fue nada sencillo superarlo: "Fue difícil porque cuando jugaba al principio, mi cuerpo era diferente". La principal razón que otorgó es que "tenía pecho grandes y un trasero enorme", lo que le hacía distinta a las otras atletas.

Serena Williams, celebrando un punto / Sport

"Las otras eran súper planas, súper delgadas y hermosas, pero de una manera diferente. Y yo, como atleta, no entendía cómo lidiar con eso", desveló durante la entrevista.

Este pensamiento, que lo acompañó durante varios años, afectó directamente su rendimiento en las pistas: "Me pasó factura mentalmente. Crees que eres grande toda la vida y miras atrás y piensas: 'Estaba en forma'. Sí, tenía músculos grandes. No me parecía a las otras chicas, pero no todas son iguales".

Cuando se alzó por primera vez como ganadora del Open de EEUU, Serena movió ficha para solucionar el problema: "Era muy joven, pero dije que nunca iba a leer nada sobre mí. En el torneo, había tanta positividad, y pensé: 'No quiero engreírme demasiado'. Quería mantener la humildad". Desde entonces, la estadounidense ha dejado de noticias sobre ellas.

Con esta decisión, dejó de leer las críticas para hacer lo más importante: centrarse en ella misma. "Crecer y ser negra en el tenis, es como, bueno, eso conlleva negatividad… Si tienes algo malo que decir, ponte en la fila. Tienes que remontarte mucho", confesó.

Serena Williams en sus vacaciones de verano / Instagram

No obstante, la extenista estadounidense aseguró que la mentalidad ya ha cambiado: "Nadie llama a las chicas de hoy día como me llamaban a mí. La gente decía que éramos como hombres y cosas así".

Serena Williams, en su 'prime'

Actualmente, la tenista se encuentra en su mejor momento de forma física y así se puede observar en el reportaje fotográfico de la revista Porter, donde confesó que "me estoy reencontrando". Además, destapó que había adelgazado más de 14 kilos gracias al uso de medicamentos.