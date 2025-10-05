¡Vaya imagen! Sinner abandona ante Griekspoor con calambres en sus piernas

Sorprendentes imágenes que llegan desde China. El italiano Jannik Sinner, segundo cabeza de serie y vigente campeón del Masters 1000 de Shanghai, abandonó este domingo su partido de tercera ronda ante el neerlandés Tallon Griekspoor debido a unos visibles calambres que sufrió en sus piernas.

Jannick se llevó la mano a la parte interior del muslo derecho y se tuvo que apartar de la pista con la ayuda de su raqueta visiblemente afectado para poder caminar. Cojeando, Sinner fue ayudado y atendido por el fisioterapeuta de pista e intentó volver a jugar, pero no pudo recuperar la forma física necesaria.

Así, Griekspoor avanzó a los octavos de final del Masters 1000 de Shanghai tras dos horas y media de partido con el resultado de 6-7(3), 7-5 y 3-2 favorable al neerlandés.

Con este abandono, Sinner, al ser el vigente campeón, pierde todos los puntos que había ganado el año pasado en Shanghái (1.000 puntos) y cedería terreno ante Carlos Alcaraz en el ranking ATP para la lucha por el número 1 del mundo.

Además, si la lesión va más allá, el italiano tiene en las próximas semanas los torneos del ATP 500 de Vienna y el Masters 1000 París-Bercy, además de las ATP Finals de Turín en noviembre.