La imagen de esta edición de Wimbledon: ¡Federer se queda solo en el Royal Box!

Una de las imágenes de esta edición de Wimbledon tiene a Roger Federer como protagonista. El suizo estaba presente en el Royal Box, el palco más exclusivo de la Pista Central, que poco a poco se fue vaciando a medida que avanzaba la noche. Cuando empezó el partido entre Alexander Zverev y Jiri Lehecka, a las 21 horas en Londres, solo quedaban cuatro personas.

Y una de ellas era Roger Federer. La imagen del suizo rodeado de sillas vacías y disfrutando del tenis se hizo viral en redes sociales. Al empezar el partido, todavía no habían llegado algunas personalidades que ocuparían los asientos de esta privilegiada zona, a la que solo acuden miembros de la familia real británica, invitados de lujo y antiguos campeones del torneo.

Roger Federer, en Wimbledon / NEIL HALL

El campeón de ocho ediciones de WImbledon ya fue noticia durante la mañana del lunes, dejándose ver por las instalaciones del All England Club. Una tradición habitual en él desde que se retirara en el año 2022. Si existe un torneo al que acude siempre, ese es el Grand Slam londinense. Más allá de Wimbledon, es muy complicado verlo por los otros palcos del circuito.

Además de ser un tenista muy querido en la capital británica, también es embajador de Rolex, la única marca presente en el torneo de Wimbledon. Muchos factores hacen que el suizo se deje ver por la Pista Central en cada edición. Todavía tendrá la oportunidad de disfrutar de Novak Djokovic, que logró batir su récord de victorias (106) en el duelo de octavos de final contra Roman Safiullin.

"Propongo un duelo con Roger para ver quién gana el 106", comentaba Djokovic entre risas durante la tercera ronda. El serbio es el único miembro del 'Big Three' que sigue activo y persiguiendo los récords que dejó Federer como legado. De momento, el suizo sigue siendo el jugador con mayores títulos en Londres (8), aunque directamente perseguido por Nole, que sueña con su Grand Slam número 25.

Además de Roger Federer, otras celebridades han acudido durante la primera semana del torneo de Wimbledon, como es el caso de David Beckham, Alexander Armstrong, Bad Bunny, Usain Bolt y los actores Charles Dance y Joseph Fiennes. Nadie se quiere perder el espectáculo del tenis, aunque todavía no hayan llegado las rondas finales del torneo.