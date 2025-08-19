Iga Swiatek reina en Cincinnati: "Hoy ha sido un día muy difícil"

Iga Swiatek ha conseguido hacerse con otro título más. La polaca, que se ha reencontrado con su mejor tenis, ha logrado desplegar un estilo de juego increíble que la ha conducido a ganar de forma inesperada tanto en Wimbledon como ahora en Cincinnati.

La tenista polaca se impuso en un luchado duelo en dos sets ante la italiana Jasmine Paolini para hacerse con su 11º WTA 1000 y ser la nueva campeona de Cincinnati. Swiatek ganó el encuentro con un marcador de 7-5 y 6-4 que le ha hecho avanzar posiciones en el ranking y ya adelanta a Coco Gauff, siendo la número dos del mundo de cara a la próxima cita del calendario. Algo que ella valora, aunque no lo considera lo más importante: "Sinceramente, si juego bien, eso se refleja en la clasificación. Yo me enfoco a ser una mejor jugadora, no soy el tipo de persona que se centra en el ranking", comentaba la jugadora.

No solo ha ganado posiciones en la clasificación, sino que hay más premios para Swiatek por hacerse con este título. Por lo que concierne a lo económico, se embolsó la friolera cantidad de 752,275 dólares por ganar a la número 8 del mundo, en lo que resultó ser su quinta victoria sobre la italiana en cinco enfrentamientos.

Después de una mala racha y caer posiciones en el ranking, este año, Iga ha recuperado la confianza en su tenis para afrontar el resto de la temporada 2025. "Ya me he demostrado muchas cosas a mí misma a lo largo de mi carrera, pero jugar bien en Cincinnati siempre ha sido complicado, en pistas duras y rápidas. Es algo que aumenta mucho la confianza", reconoció la tenista polaca en declaraciones a Tennis Channel. "Estoy muy contenta de ver los resultados de todo el trabajo", confesaba orgullosa la actual número dos del mundo.

La mentalidad, lo más importante

Una de las claves que confiesa haber trabajado para volver a la cima del tenis, ha sido la de su mentalidad y poner el foco en lo que es importante. "Hoy ha sido un día muy difícil, creo que las dos estábamos algo más tensas de lo habitual, siempre pasa en las finales. Estaba feliz por cerrarlo al final, estaba centrándome en las cosas correctas. Quizá no todo fue perfecto, pero mentalmente estuve ahí para jugar el mejor tenis posible en ese momento. Hice mucho trabajo a nivel mental a lo largo del torneo para estar más concentrada, aseguraba Swiatek.

Aunque Iga se hizo con la victoria, eso no la exime de haber cometido errores. De hecho, ella misma confesó que tuvo ciertos problemas con el saque. "Hoy ni podía tirarme la bola bien en el saque, he tenido que repetir ese movimiento muchísimo, pero al final me ayudó, pero en general hoy el servicio ha sido muy de altibajos. Siento que también saqué bien en Australia, y luego quizá no confié demasiado en este golpe durante una gran parte de la temporada", decía al acabar el partido.

Ahora se enfrenta a una de las batallas más importantes del año: el US Open. El último Grand Slam de la temporada ya ha dado el pistoletazo de salida, sin dejar ni un día de descanso entre Cincinnati y Nueva York. De cara al US Open la polaca espera estar preparada para afrontarlo desde cero. "Significa mucho, pero realmente necesitas empezar de cero, es un torneo muy largo, así que necesitas utilizar esa confianza y experiencia que tienes", añadía.

Además, la tenista no conoce el terreno en el que jugará, algo que le da desventaja. "No sé cómo es la superficie, así que es como volver a la casilla de salida. Tengo muchas ganas de irme ya y jugar mañana. El calendario es bastante apretado, espero llegar al vuelo a tiempo", comentaba Iga.

Próxima parada: US Open

Cuando finalizó el encuentro, Swiatek le dedicó unas bonitas palabras a su rival."Ojalá que podamos jugar las dos la final del US Open. Hay poca gente como tú en el circuito. Gracias por ser cómo eres y por el esfuerzo que has hecho". Para después añadir: "Gracias a todos los que creen en mí", concluyó la ganadora, que ya tiene su próximo objetivo en mente: llegar al US Open y hacerse de nuevo con el título que ya ganó en 2022, esta vez como segunda cabeza de serie