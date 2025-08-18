Iga Swiatek a punto de la gran final: "No me importa el resultado"

Iga Swiatek es una de las claras candidatas a ganar todo lo que queda esta temporada. Desde que ganó en Wimbledon, su tenis no ha hecho más que progresar y ahora, se postula como una de las posibles ganadoras de Cincinnati y del último Grand Slam del año, el US Open.

La polaca consiguió un billete para la final en Ohio tras ganar a Elena Rybakina en el que resultó su mejor partido en lo que va de gira de pista dura. El nivel de Swiatek en Cincinnati ha sido imparable. La seis veces campeona del Grand Slam, no ha perdido un set en el torneo y llegará a la final buscando mejorar su récord cara a cara contra la italiana Jasmine Paolini. Su primer partido desde aquel, 6-0 en la semifinal del Bad Homburg Open en junio.

Ambas, son las dos mejores jugadoras por ranking que quedan en el torneo, y, ahora, se cruzarán la madrugada de este lunes en la lucha por el título del Masters 1000 de Cincinnati. Tanto Swiatek como Paolini saben que no será un ecuentro fácil. Tras sellar su pase a la final, la polaca comentó lo siguiente: "Me tendré que preparar bien tácticamente, pero también tengo que seguir centrada en mí misma y en lo que estoy haciendo, porque siento que estoy progresando muy bien en este torneo. Solo quiero seguir jugando así de bien, no importa el resultado o la rival", aseguró.

Además también aprovechó la oportunidad para alabar el juego de Rybakina, destacando sobre todo el inicio del primer set: "Ha sido un partido durísimo. Al principio, el nivel era bastante loco. Jugábamos tan rápido que a veces no podíamos correr hacia la segunda pelota". Pero consiguió manejar el partido con su increíble saque y su juego de piernas: "Estaba allí para jugar con intensidad y buena calidad. Estoy muy contenta con el rendimiento. He sacado muy bien, lo que me ha ayudado bastante y no cambiaría nada del partido de hoy", agregó una Swiatek que ha demostrado que su tenis está de vuelta.

Paolini preparada

Iga no ha sido la única en comentar sus sensaciones, la número 9 del mundo, Jasmine Paolini, también ha manifestado qué espera de este último encuentro. "Siempre es muy difícil jugar contra Iga. Defiende mucho y saca muy bien, pero voy a dar lo mejor de mi juego e intentaré volver a mostrar el nivel que me ha llevado hasta aquí. Me gustan mucho las condiciones de Cincinnati y espero que sea un buen partido, vamos a luchar. Doy gracias a todos los que me están apoyando esta semana porque los estoy sintiendo muy cerca", expuso la tenista transalpina.