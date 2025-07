Iga Swiatek habla de su positivo: "Me importa muy poco lo que piensen los demás"

Iga Swiatek vigente campeona de Wimbledon 2025, ha acudido al podcast de Andy Roddick y ha hablado de todas las incógnitas que rodean a la ganadora del All England Club. La tenista polaca volvió a brillar en la hierba de Londres después de caer en semifinales de Roland Garros, perder de su posición como número 1 y dar positivo en dopaje.

La victoria de Iga en Wimbledon no dejó indiferente a nadie, de hecho, su primer grande en hierba ha sido cuestionado por muchos, que alegan que, los dos ganadores de esta edición, Jannik Sinner y Iga Swiatek fueron sancionados el año pasado por dopaje sin un castigo justo.

En el caso de Iga, dio positivo en una muestra fuera de competición por niveles bajos de trimetazidina, una sustancia prohibida, un medicamento antianginoso que aumenta el flujo sanguíneo al corazón y estimula el metabolismo de la glucosa, hecho que puede mejorar la resistencia.

SU POSITIVO

La jugadora ha hablado sin tapujos sobre su positivo: dónde estaba cuando recibió el primer correo electrónico, sus emociones durante el proceso y cómo ha encontrado la manera de recuperarse de toda la situación. "Fue terrible. Estaba en un acto promocional en Varsovia y al meterme en mi email veo que me ha llegado un correo de la ITIA. Pensaba que era el típico correo de recordatorio. Pero no pude ni comenzar a leerlo porque me puse a llorar y mi agente pensaba que era porque había muerto alguien. Le pasé mi teléfono y cuando lo leyó tampoco supo cómo reaccionar, porque nadie sabe cómo actuar después de eso. Ese mismo día nos reunimos todo mi equipo con mi abogado. Yo estaba muy afectada y estuve llorando como dos semanas. No tenía ganas de entrenar porque sentía que todo esto era culpa del tenis. Sentí que había perdido mi integridad y que nadie me iba a creer y que estaba acabada, que todo lo que había conseguido iba a desaparecer".

En un principio, Iga explica que no sabía qué era lo que había causado el positivo y que, junto con su equipo, buscaron qué podría haberlo originado. "Mi equipo me ayudó todo el tiempo y empezamos a testear todos los suplementos y medicinas que normalmente consumo", comentó.

Para dar a conocer lo sucedido, Iga publicó en marzo una carta en redes sociales explicando qué pasó. "Quería explicarme, porque volví a la pista y los aficionados habían olvidado lo que había ocurrido y pensaban que todo había vuelto a la normalidad, cosa que yo también pensé en alguna ocasión porque pensé en el típico mensaje de Instagram de "lo que no te mata te hace más fuerte" y estas tonterías. Algunas veces funciona porque yo también esperaba volver de esa manera, pero no fue así y sentí que el mundo me estaba atacando y destrozando mi vida", reflexionaba la tenista en el podcast.

SU DERROTA EN ROLAND GARROS

Además, explicó que la derrota en Roland Garros supuso una liberación y un cambio de mentalidad que ayudó a la polaca a ser mejor y fijarse en sus errores. "Me sentí más liberada cuando perdí en 2023 durante unas semanas el número uno. Al principio estaba devastada, pero luego fue algo muy liberador y me ayudó a motivarme para decirme a mí misma que ya no era la caza, sino que era cazadora. Pero cuando perdí en las semifinales de este año en Roland Garros fue diferente porque me tuve que centrar en las cosas que tenía que corregir y fijarme", dijo.

El cambio de rumbo en el tenis para Iga desapareció cuando comenzó la gira de tierra batida. Intento olvidar rápidamente los torneos que he ganado, de hecho, creo que debería celebrarlos un poco más. Pero como mucha gente ha puesto muchas expectativas en mí, ganar algunos torneos han sido más un alivio que una emoción, por eso este título de Wimbledon lo he celebrado tanto, porque ha sido muy inesperado". Para añadir: estoy muy feliz con mi trofeo, así que me importa muy poco lo que piensen los demás".

SU NUEVO ESTILO DE JUEGO

Andy e Iga también hablaron sobre su entrenador, su juego de pies y los cambios en su tenis para ganar en Wimbledon. "Empecé a servir mucho mejor, mi entrenador me forzó a sacar más a la ‘T’, y era una de las que antes no me gustaba a hacer porque pensaba que era muy arriesgado para mí. Necesitaba que alguien me diera la confianza para hacerlo y demostrarme que podía servir en cualquier dirección".