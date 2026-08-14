Iga Swiatek y Ben Shelton se coronan como reyes del tenis en Canadá

Tornto y Montreal tienen ya a sus respectivos campeones. Iga Swiatek y Ben Shelton se han coronado en la misma jornada como los reyes del tenis en Canadá.

Iga Swiatek se hizo con la victoria tras derrotar a Elena Rybakina, actual número dos del mundo, por 6-2 y 6-3 en la final.

Tras unos meses sin conseguir firmar grandes partidos en citas importantes, Swiatek por fin se hace con el primer título de la temporada y pone punto y final a una sequía de aproximadamente 11 meses desde su último título, en Seúl en septiembre del año pasado.

Punto y final a una larga sequía sin títulos

Con esta victoria en Toronto, consigue su título WTA 1000 número 12, unos registros con los que supera a Aryna Sabalenka y se queda a uno del récord de Serena Williams, quien tiene 13. Todo son buenas noticias para Iga, ya que gracias a su actuación en este torneo también asciende en el ránking hasta la posición número 5.

En Toronto ha vivido su primera final de un torneo en todo lo que va de año y, además de mejorar sus sensaciones, algo muy importante de cara al US Open. El partido duró poco más de una hora y Swiatek mostró un nivel sólido y confiado tras un año irregular.

"Significa mucho. Sí, estoy un poco sin palabras porque el camino ha sido complicado esta temporada. Así que estar aquí, levantar el trofeo y ganar contra las mejores jugadoras significa mucho para mí. Estoy orgullosa de mí misma y muy feliz", expresaba la polaca tras sellar el triunfo.

Ben Shelton de nuevo se corona de Canadá

Por el otro lado, está el ganador de Montreal, que ha sido Ben Shelton, quien ha revalidado el título de campeón que logró el año pasado. Consiguió derrotar a su compatriota Brandon Nakashima, quien le arrebató el sueño de tener una primera final a Jódar, por 6-3 y 7-6 (4) en un encuentro 100 % estadounidense.

Conseguir revalidar el título que había ganado en Toronto el año pasado le convierte en el cuarto jugador de este siglo en ganar el Canadian Open dos años seguidos, junto a Andy Murray, Novak Djokovic y Rafael Nadal.

"Para mí, esta semana ha sido un paso adelante gigantesco, incluso más importante que lo que hice en Toronto el año pasado por la manera en la que lo he conseguido. Creo que fui mucho más preciso y estuve más concentrado", señaló el tenista que sigue consolidándose en la nueva generación del tenis.

Shelton admitió estar muy ilusionado con la calidad demostrada en este torneo: "En algunos momentos fui un restador de élite. Pero la manera en la que fui capaz de romper servicios, la forma en la que lo hice, mi capacidad para jugar tanto en defensa como en ataque, me ilusiona mucho con la evolución que estoy teniendo", explicó el joven.

Sin ceder un set, algo que no se veía desde Djokovic en 2016

El joven también conseguía otro hito, sin ceder ni un set en todo el torneo, algo que nadie lograba desde que lo hizo Djokovic en 2016. Este es su segundo título Masters 1000 y el séptimo de su carrera, cuarto de la temporada tras Dallas, Múnich, Stuttgart y Canadá. Con esta victoria sube a la posición número 6 del ranking ATP.

Ambos llegan con buen momentum al US Open, así lo afirma Shelton, quien se toma esta victoria como un precedente: "Durante esta temporada en pista dura he sentido que en cada torneo he ido mejorando. Y obviamente todavía estamos al principio de la gira del US Open y queda mucho tenis sobre pista dura por delante este año. Tengo muchas ganas de ver qué puedo conseguir de aquí en adelante", concluyó el tenista.

Ahora tanto Iga como Ben participarán en Cincinnati, sin mucho tiempo para reponerse del entusiasmo ni el agotamiento vivido en Canadá.