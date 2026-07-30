No es IA: el sorprendente 'look' de Alcaraz antes de su regreso a las pistas

Durante las últimas horas, Carlos Alcaraz está siendo noticia por varios motivos. El español ya entrena a un ritmo competitivo con el objetivo de regresar para el Masters 1000 de Cincinnati, como se pudo ver en uno de los vídeos que está circulando en redes sociales, golpeando tanto de revés como de derecha de la forma en la que nos tiene acostumbrados.

Sin embargo, este jueves está siendo noticia por un asunto extradeportivo. El murciano ha publicado una serie de fotografías en su perfil de 'Instagram', exhibiendo su nuevo 'look' para la gira estadounidense de pista dura. Unas imágenes que han sorprendido a todo el mundo, ya que se trata de un peinado muy distinto al que estaba llevando durante su proceso de recuperación.

No es la primera vez que Alcaraz sorprende a los aficionados del tenis con un peinado. De hecho, el año pasado hizo lo mismo durante estas fechas, ganando el US Open con la cabeza rapada, después de que su hermano le hiciera un "destrozo" como peluquero. Durante los últimos meses, el murciano ha sido noticia en más de una ocasión por este mismo aspecto.

Cuando llega la gira estadounidense, a Charly le gusta innovar. Aparecer por Nueva York con un peinado que nadie se espera. Y no tiene ninguna vergüenza en probar estilos de todo tipo. En este último caso, son unas trenzas que finalizan por debajo de la nuca. Quién sabe si el murciano se había dejado el pelo largo para lucir este 'look' en su retorno al circuito, que en pocos días se dará.

Todas las últimas noticias sobre Alcaraz tienen que ver con la moda. Y es que este miércoles se reveló la indumentaria que lucirá el español para el US Open, repitiendo la camiseta sin mangas con la que ganó la edición pasada. Sin embargo, esta vez no será de color rosa, sino un azul combinado con naranja, lo que quizá se trata de un guiño a los New York Knicks.

La indumentaria azul y naranja será para los partidos en turno de noche, mientras que de día llevará otra negra con detalles en rosa. Antes de la cita en Nueva York, donde su estado físico determinará las posibilidades de revalidar el título, disputará el Masters 1000 de Cincinnati. Alcaraz necesitará rodaje para volver a ser aquel rival temible contra el que nadie quería enfrentarse.