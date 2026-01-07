Hurkacz, el 'coco' que Alcaraz y Sinner quieren evitar en Australia: "Está sacando a 230 kilómetros por hora"

El Open de Australia está cada vez más cerca. Los torneos previos al primer Grand Slam del año, como Brisbane o la United Cup, están dejando entrever qué tenistas llegan en gran forma y pueden dar algún susto en Melbourne. Uno de ellos es Hubert Hurkacz, que parece totalmente recuperado de una lesión de larga duración y se presenta como el 'coco' del torneo.

Para aquellos que llevan siguiendo el tenis desde hace varios años, Hurkacz no necesita presentación. Un jugador temible que alcanzó el número 6 del mundo en agosto de 2024, pero que una lesión no le ha permitido tener continuidad en los últimos tiempos. Eso sí, en 2026 llega totalmente renovado, dispuesto a volver al 'top-ten' gracias a su espectacular servicio.

No es ninguna novedad que el polaco es uno de los mejores sacadores del circuito. El gran salto lo dio en el año 2024, cuando mejoró mucho en los intercambios largos y ganó técnica para incluso hacer dejadas y 'passings'. Se lesionó en el mejor momento de su carrera, pero no parece que haya perdido ni un ápice de la calidad que había adquirido. En el Open de Australia está dispuesto a romperla.

"¿Por qué no estoy sacando? ¡No juega desde hace dos p**** años y está sacando a 230 kilómetros por hora! Apenas puede andar, y me saca así", gritó en su box Alexander Zverev, frustrado en la United Cup. El tenista alemán, número tres del mundo, se vio claramente superado por el polaco (6-3, 6-4). Un resultado que demuestra que el mejor Hurkacz ha vuelto y puede ser peligroso ante cualquier rival.

Hurkacz se convierte en una gran amenaza para el Open de Australia por un motivo principal: no es cabeza de serie. El polaco ocupa actualmente la posición número 83 en el ranking ATP, por lo que podría cruzarse en el camino de Carlos Alcaraz o Jannik Sinner en los primeros días del torneo. Sin duda, es el rival a evitar, pues siempre les ha puesto las cosas muy difíciles.

Hubert Hurkacz no ha perdido ni un solo set en la United Cup / MARK EVANS

De hecho, el tenista polaco ha ganado hasta en dos ocasiones a Sinner durante su carrera. El italiano domina el 'head to head' por 3-2, un balance que demuestra que Hurkacz no pone las cosas fáciles a los mejores. Además, gracias a su increíble servicio, suele llevar muchos sets al tie-break, lo que conlleva un mayor tiempo en pista y, en consecuencia, un mayor desgaste.

¿Cómo le ha ido a Alcaraz contra Hurkacz?

En el caso de Alcaraz, el español ha sido capaz de ganar en todos los duelos contra el polaco, aunque no sin sufrir en varios de ellos. En el último partido entre ambos, en Rotterdam en 2025, el polaco le arrebató un set al murciano, que tuvo que ganar la manga decisiva. En los dos choques anteriores, Hurkacz se llevó el primer set y Charly le dio la vuelta en varios tie-breaks.

Volvió el gigante de Breslavia. No ha perdido ni un set en la United Cup, ganando tanto a Zverev como a Griekspoor por 2-0. El próximo jueves 15 de enero se dará a conocer el cuadro del Open de Australia, y Alcaraz y Sinner estarán muy pendientes de cuál será su hipotético camino para la final. El objetivo: evitar a Hurkacz hasta la segunda semana por lo menos.