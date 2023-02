Horario y dónde ver la final de Alcaraz ante Cameron Norrie del Argentina Open

El tenista murciano luchará este domingo en la gran final por el título ATP250 de Buenos Aires, ante el británico Cameron Norrie Se disputará aproximadamente a las 19:00 horas de la tarde, en la pista Guillermo Vilas

El murciano, Carlos Alcaraz, superó al valenciano Bernabé Zapata con un doble 6-2 en las semifinales del ATP250 de Buenos Aires y luchará este domingo en la gran final por el título, ante el británico Cameron Norrie.

Alcaraz mostró una de sus mejores versiones para atropellar a su compatriota. En apenas hora y cuarto Alcaraz despachó al valenciano, que vio como en el tercer juego de la primera manga ya le llegó el primer break.

Por su parte, en la final le espera Cameron Norrie, que previamente se deshizo del peruano Juan Pablo Varillas en un apretado 7-6(5) y 6-4.

