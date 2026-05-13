A qué hora es el Landaluce - Medvedev: horario y dónde ver en TV el partido de cuartos de Roma

Martín Landaluce está viviendo un auténtico sueño en Roma. Hace apenas una semana, el tenista madrileño estaba eliminado tras caer en la fase previa del torneo romano; siete días después, tras aprovechar un 'lucky loser' gracias a la baja de Valentin Vacherot, el español está en cuartos de final del Masters 1000 de Roma. Su momento de forma es excepcional, aunque todavía su misión en la capital italiana está lejos de terminar...

El madrileño ha ido barriendo uno a uno a los rivales contra los que se ha enfrentado. Marin Cilic, Mattia Bellucci, Hamad Medjedovic... todos han sucumbido ante el empuje de Landaluce, que ha dado un salto en el ranking en los dos últimos meses, cuando estaba fuera del Top 100. Ahora es el número 63.

Landaluce en Roma / ATP

En cuartos de final del Masters 1000 de Roma espera Daniil Medvedev, que viene en un estado de forma pletórico y parte como el gran favorito de cara al duelo contra Martín. El ruso viene de superar 6-3, 6-2 al argentino Thiago Tirante, pero se encontrará en Landaluce un hueso duro de roer si quiere pasar a semifinales del torneo.

¿Cuándo juega Martín Landaluce su próximo partido en Roma 2026?

Martín Landaluce se enfrentará a Daniil Medvedev en los cuartos de final del Masters 1000 de Roma 2026 este jueves 14 de mayo.

El encuentro se disputará en el primer turno de la sesión nocturna en el Campo Centrale, por lo que dará comienzo no antes de las 19:00 horas (CEST).

¿Dónde ver el próximo partido de Landaluce en el Masters 1000 de Roma 2026 por TV y online?

En España, el partido de Landaluce en los cuartos de final y el resto de enfrentamientos del Masters 1000 de Roma se podrán ver por TV y online a través de Movistar + que ofrece una cobertura completa del torneo a través de los diferentes canales de su paquete Deportes.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del Masters 1000 de Roma 2026 a través de narraciones en directo, crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Rafa Jódar.