¿A qué hora juegan Alcaraz y Serena Williams en el US Open 2026 hoy y dónde ver los partidos de dobles mixto por TV y en directo?

Carlos Alcaraz y Serena Williams, una de las parejas que más expectación ha generado en el dobles mixto del US Open 2026, inician su andadura en el torneo estaduonidense hoy martes 25 de agosto. La pareja formada por Erin Routliffe y Lloyd Glasspool figura como el primer obstáculo a superar por la dupla.

Fuera del circuito desde la fatídica lesión de muñeca del pasado mes de abril, Carlos Alcaraz ya está preparado para volver a la acción. El del Palmar ha escogido el dobles mixto, en el que el año pasado participó formando pareja con Emma Raducanu, como primera toma de contacto antes de iniciar su andadura en el US Open 2026, torneo al que llega con la ambición de revalidar el título ante la sonada ausencia de Jannik Sinner.

Alcaraz formará pareja con la legendaria Serena Williams, que ya sabe lo que es triunfar en esta modalidad tras su victoria con Max Mirnyi (actual entrenador de Sabalenka) en 1998. Entre Carlitos y la menor de las Williams suman la friolera de 46 títulos de Grand Slam, ocho de ellos conseguidos en el US Open.

Serena Williams, durante el torneo de Wimbledon / TOLGA AKMEN

En caso de conseguir avanzar hacia la siguiente ronda, Alcaraz y Serena Williams medirían sus fuerzas ante la pareja ganadora del cruce entre Bencic con Cobolli y Townsend con Zverev. El encuentro, correspondiente a los cuartos de final, se disputaría este mismo martes tras el partido de octavos, mientras que las semifinales y la gran final están programadas para el miércoles.

¿A qué hora juegan Alcaraz y Serena Williams hoy en el dobles mixto del US Open 2025?

El primer partido de Alcaraz y Williams en el dobles mixto del US Open 2026, en el que se enfrentan a Routliffe y a Glasspool en los octavos de final, tendrá lugar este martes 25 de agosto.

El encuentro se disputará en el cuarto turno de la Arthur Ashe, la Pista Central del torneo, por lo que dará comienzo no antes de las 20:00 horas (CEST).

¿Dónde ver hoy por TV los partidos de Alcaraz y Serena Williams en el dobles mixto del US Open 2025?

En España, todos los partidos del dobles mixto del US Open 2026 se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo.

El primer partido de Alcaraz y Serena Williams, así como los de hipotéticas rondas posteriores, serán emitidos en el dial 7 o #Vamos, reservados para los cruces más importantes, mientras que el resto de enfrentamientos también serán ofrecidos a través del paquete Deportes+.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el dobles mixto del US Open 2026 a través de nuestras crónicas, prestando especial atención al desempeño de la pareja formada por Alcaraz y Serena Williams.