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¿A qué hora juega Rafa Jódar contra Zverev hoy en Roland Garros 2026? Dónde ver los cuartos de final por TV y en directo

A qué hora juega Rafa Jódar su próximo partido en Roland Garros y en qué canal ver los cuartos de final por TV y online

Rafa Jódar se enfrenta a Zverev en los cuartos de final de Roland Garros

Rafa Jódar se enfrenta a Zverev en los cuartos de final de Roland Garros / Europa Press

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Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

Rafa Jódar se prepara para afrontar el mayor desafío en su incipiente carrera. El de Leganés ya había ofrecido un gran rendimiento a lo largo de la temporada de tierra batida, pero en Roland Garros ha superado los pronósticos más optimistas hasta 'colarse' entre las ocho mejores raquetas del torneo.

Después de apear a Kovacevic, Duckworth y Michelsen, Jódar se vio obligado a mostrar su mejor versión para imponerse ante Pablo Carreño. El asturiano logró imponer su ley en las dos primeras mangas, pero no pudo contener el ciclón desplegado por el de Leganés, que se llevó las tres siguientes de forma contundente.

El próximo rival de Jódar en Roland Garros 2026 será Alexander Zverev, el número 3 del mundo y gran favorito a conquistar el título. El alemán, que llega a cuartos con desgaste mínimo tras ceder un único set a lo largo de la primera semana, se encuentra ante una oportunidad de oro para proclamarse por primera vez ganador de un Grand Slam, aunque para ello primero deberá lidiar con una de las mayores promesas del circuito.

Zverev, rival de Jódar en los cuartos de final de Rolang Garros 2026

Zverev, rival de Jódar en los cuartos de final de Rolang Garros 2026 / EFE

¿A qué hora juega Rafa Jódar contra Zverev en Roland Garros 2026?

Rafa Jódar se enfrenta a Alexander Zverev en cuartos de final de Roland Garros hoy martes 2 de junio en el tercer turno de la Philippe-Chatrier, por lo que el encuentro arrancará no antes de las 15:00h (CEST).

¿Dónde ver el próximo partido de Jódar Roland Garros 2026 por TV y online?

En España, el partido de Jódar en cuartos y el resto de enfrentamientos de Roland Garros se podrán ver por TV y online a través de Eurosport MAX, ofrecen la cobertura completa del torneo. Los canales en los que se emitirán serán Eurosport 1 y 2, disponibles en Movistar+, DAZNOrange TV, GolStadium y otras plataformas.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Eurosport Discovery+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente.

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Desde SPORT, te ofrecemos una cobertura completa de Roland Garros 2026 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Rafa Jódar.

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