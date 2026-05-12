A qué hora juega Rafa Jódar contra Learner Tien: horario y dónde ver hoy por TV los octavos del Masters 1000 de Roma

Rafa Jódar sigue de dulce este inicio de 2026. Después de un excelente paso tanto por Barcelona como por Madrid, el tenista de Leganés está completando un ilusionante Masters 1000 de Roma, donde resta a la espera para disputar los octavos de final del torneo italiano.

Su participación en el Foro Itálico está acaparando todas las miradas del mundo del tenis. El español ha dejado en el camino a Borges y Arnaldi para situarse entre las dieciséis mejores raquetas del torneo, algo impensable hace unos meses cuando el tenista simplemente luchaba por ganar sus primeros partidos en el circuito.

Jódar celebrando su victoria ante Arnaldi / EFE

Ahora, Rafa Jódar es otro; su presencia en pista ya se mira con otros ojos por parte de los rivales y ya pone su punto de mira en Roland Garros, donde podría entrar como cabeza de serie. Rafa se prepara para disputar los octavos de final del Masters 1000 de Roma, antesala del Grand Slam francés, donde se enfrentará al estadounidense Learner Tien en el segundo turno de la BNP Paribas Arena.

¿A qué hora juega Rafa Jódar contra Learner Tien su próximo partido en Roma 2026?

Rafa Jódar se enfrentará a Learner Tien en los octavos de final del Masters 1000 de Roma 2026 hoy martes 12 de mayo en el segundo turno de la BNP Paribas Arena, sobre las 12:30 horas (CEST).

¿Dónde ver el Rafa Jódar - Learner Tien de octavos de Roma 2026 por TV y online?

En España, el partido entre Rafa Jódar y Learner Tien de los octavos de final del Masters 1000 de Roma se podrá ver por TV y online a través de Movistar + que ofrece una cobertura completa del torneo a través de los diferentes canales de su paquete Deportes.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del Masters 1000 de Roma 2026 a través de narraciones en directo, crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Rafa Jódar.