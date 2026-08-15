¿A qué hora juega Rafa Jódar su debut en el Masters 1000 de Cincinnati? Horario, TV y dónde ver en directo

Rafa Jódar está preparado para iniciar su andadura por el Masters 1000 de Cincinnati. Después de lograr las primeras semifinales de su carrera en un Masters 1000 en Canadá, el tenista de Leganés llega a Ohio con grandes expectativas y con la misión de seguir creciendo dentro del circuito.

El crecimiento del tenista madrileño ha sido exponencial este último año, algo prácticamente inaudito dentro del circuito ATP. A pesar de su insultante juventud, Jódar ha demostrado en sus primeros meses en la élite que tiene algo diferente al resto y le ha servido para llegar a rondas finales de la mayoría de torneos que ha disputado, la última en las semifinales del Masters 1000 de Canadá.

Jódar anuló 4 bolas de partido, pero cayó ante Nakashima en semifinales de Montreal / Agencias

Ahora, Rafa tiene la misión de seguir creciendo y consolidar su enorme momento en pista. Se enfrentará al canadiense Denis Shapovalov, un tenista complicado que requerirá su mejor versión para avanzar de ronda. Sería el primer paso en un camino donde aparecen, de manera teórica, Alexander Zverev o Novak Djokovic en rondas finales.

¿A qué hora juega Rafa Jódar contra Denis Shapovalov el partido del Masters 1000 de Cincinnati 2026?

Rafa Jódar se enfrenta a Denis Shapovalov en la primera ronda del Masters 1000 de Cincinnati la madrugada del sábado 15 al domingo 16 de agosto, no antes de las 01:00 horas (CEST).

¿Dónde ver el Masters 1000 de Cincinnati 2026 por TV y online?

En España, el Masters 1000 de Cincinnati se podrá ver por televisión y online a través de Movistar Plus+, plataforma que cuenta con los derechos de retransmisión del torneo. El encuentro está previsto que se emita a través de Movistar Plus+ (dial 7).

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