A qué hora juega Rafa Jódar los cuartos de final contra Arthur Fils y dónde ver el Masters 1000 de Canadá 2026 por TV y en directo

Rafa Jódar no pudo disputar el partido de cuartos de final del Masters 1000 de Canadá a la hora prevista. Si bien el tenista de Leganés debía enfrentarse al francés Arthur Fils en la madrugada del lunes al martes por un pase a la semifinal del torneo, las intensas lluvias obligaron a retrasar el duelo entre ambos, que se disputará finalmente esta tarde.

La nueva revelación del tenis mundial tendrá un duelo complicado contra el tenista galo después de que su rival superase con rotundidad al británico Cameron Norrie en dos sets. Sin embargo, el estado de forma brillante de Rafa Jódar, que viene de superar al checo Jiri Lehecka (6-3, 6-3) en los octavos de final, lo pone indudablemente como favorito de cara al próximo encuentro. El objetivo es meterse en las primeras semifinales de un Masters 1000 de su carrera, algo impensable hace unos meses pero que está a las puertas de conseguir.

Rafa Jódar, en el Masters 1000 de Montreal / ATP Tour

De hacerlo, Jódar confirmaría todavía más su status como uno de los tenistas con más presente y futuro del circuito. Sin Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev o Novak Djokovic en el cuadro, entre otros, el tenista madrileño tiene todo a favor para llegar a las últimas rondas del torneo, donde podría conseguir un torneo histórico en Canadá que lo catapultaría hacia la parte alta del ranking mundial.

¿A qué hora juega Rafa Jódar contra Arthur Fils el partido del Masters 1000 de Canadá 2026?

Rafa Jódar se enfrenta a Arthur Fils en los cuartos de final del Masters 1000 de Canadá hoy martes 11 de agosto, no antes de las 20:00 horas (CEST).

¿Dónde ver el Masters 1000 de Canadá 2026 por TV y online?

En España, el Masters 1000 de Canadá se podrá ver por TV y online a través de Movistar +, que ofrece una cobertura completa del torneo a través de los diferentes canales de su paquete Deportes, tanto en #Vamos (dial 7) como en Movistar+ Deportes 2 (dial 64)

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