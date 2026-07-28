¿A qué hora juega Jódar hoy en Washington 2026? Dónde ver su primer partido contra Fils por TV y en directo

Rafa Jódar se prepara para dar el pistoletazo de salida a la gira americana. Después de despedirse en tercera ronda en Wimbledon ante Shintaro Mochizuki, el tenista de Leganés cambia la hierba londinense por la pista dura de Estados Unidos con el doble objetivo de recuperar la versión exhibida a lo largo de la gira de tierra batida y de llegar en el mejor estado posible al US Open.

La primera parada de Jódar en el contintente americano será el ATP 500 de Washington, al que llega como uno de los grandes nombres a seguir a pesar de la feroz competencia. La capital estadounidense reúne a algunos de los mejores nombres del circuito, destacando la presencia de De Miñaur, Musetti y los locales Taylor Fritz y Ben Shelton.

El primer obstáculo a sortear por Rafa Jódar en el ATP 500 de Washington será Arthur Fils, octavo cabeza de serie del torneo y número 22 del mundo. El francés viene de despedirse prematuramente de Wimbledon, exhibiendo un nivel muy lejano al que le permitió conquistar el ATP de Barcelona y alcanzar las semifinales del Mutua Madrid Open.

Arthur Fils, campeón en Barcelona / Alejandro Garcia

¿A qué hora juega Rafa Jódar contra Fils en Washington 2026?

Rafa Jódar se enfrenta a Arthur Fils en primera ronda del ATP 500 de Washington hoy martes 28 de julio en el segundo turno de la Pista John Harris, por lo que el encuentro dará comienzo no antes de las 18:30 horas (CEST).

¿Dónde ver el primer partido de Jódar en Washington 2026 por TV y online?

En España, el partido de Jódar en primera ronda y el resto de enfrentamientos del ATP 500 de Washington se podrán ver por TV y online a través de Movistar +, que ofrece una cobertura completa del torneo a través de los diferentes canales de su paquete Deportes.

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