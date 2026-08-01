¿A qué hora juega Jódar hoy contra Tabilo en Washington 2026? Dónde ver las semifinales por TV y en directo

Rafa Jódar se encuentra a apenas dos pasos de protagonizar un inicio de ensueño en la gira americana. La dudas generadas en la temporada de hierba tras su eliminación en tercera ronda de Wimbledon quedaron rápidamente disipadas en la pista dura del ATP 500 de Washington, torneo al que acudía con el doble objetivo de recuperar su mejor versión y llegar rodado al US Open.

Después de eliminar con autoridad a Arthur Fils y a Kei Nishikori, la primera prueba de fuego llegó en los cuartos de final ante Musetti, cuarto cabeza de serie en Washington. Mostrando carácter de campeón, Jódar supo responder al contundente 6-1 que el italiano le endosó en la primera manga para terminar llevándose un partido que le catapulta directamente al top-20 del ranking ATP.

El próximo obstáculo a sortear por Rafa Jódar en el ATP 500 de Washington será Alejandro Tabilo, número 30 del mundo. El chileno puede parecer un reto asequible comparado con Fils o Musetti, pero viene de protagonizar la gran sorpresa del torneo al eliminar al ídolo local y segundo cabeza de serie del torneo Ben Shelton.

Tabilo, rival de Jódar en semifinales del ATP 500 de Washington / EFE

¿A qué hora juega Rafa Jódar contra Tabilo en semifinales de Washington 2026?

Rafa Jódar se enfrenta a Alejandro Tabilo en primera ronda del ATP 500 de Washington en la madrugada de hoy sábado 1 al domingo 2 de agosto en el último turno de la Pista Central, por lo que el encuentro dará comienzo no antes de las 2:30 horas (CEST).

¿Dónde ver el partido de Jódar en semifinales de Washington 2026 por TV y online?

En España, el partido de Jódar en semifinales y el resto de enfrentamientos del ATP 500 de Washington se podrán ver por TV y online a través de Movistar +, que ofrece una cobertura completa del torneo a través de los diferentes canales de su paquete Deportes.

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