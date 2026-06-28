¿A qué hora juega Jódar contra Gill en Wimbledon 2026? Horario, canal y dónde ver su debut por TV y en directo

Rafa Jódar se prepara para iniciar su andadura en Wimbledon. La ausencia por lesión tanto en Queen's como en Eastbourne han retrasado el esperado estreno del de Leganés sobre la superficie de hierba, que llegará en el mayor escenario posible.

A pesar de las dudas que pueda generar su reciente edema en la zona abdóminal, Jódar se ha encargado de hacer un llamamiento a la calma y asegurar que está "al 100% para jugar". Al tratarse de su debut como profesional sobre la superficie de hierba, el desempeño que pueda ofrecer es una incógnita, pero el español llega al All England Club con la motivación de dar continuidad al gran nivel mostrado en la gira de tierra batida.

El primer rival de Rafa Jódar en Wimbledon 2026 será Felix Gill, el número 220 del mundo. Su recién adquirido 'status' dentro del ranking ATP ha brindado a Jódar un primer cruce favorable, pero su camino comenzará a complicarse con el paso de las jornadas. Carreño o Shapovalov esperan en segunda ronda, Darderi es el rival más probable en tercera y Jannik Sinner emerge como gran amenaza en unos hipotéticos octavos.

Jannik Sinner, durante la preparación de Wimbledon / EUROPA PRESS

¿A qué hora juega Rafa Jódar contra Gill en Wimbledon 2026?

El partido entre Rafa Jódar y Felix Gill, correspondiente a la primera ronda de Wimbledon 2026, se disputará este lunes 29 de junio en el primer turno de la Pista 3, por lo que dará comienzo a las 12:00 horas (CEST).

¿Dónde ver el próximo partido de Rafa Jódar en Wimbledon 2026 por TV y en directo?

En España, el próximo partido de Rafa Jódar en Wimbledon 2026 se podrá seguir en directo a través de Movistar Plus+, plataforma que posee los derechos de emisión del torneo.

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