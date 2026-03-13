¿A qué hora juega Carlos Alcaraz contra Medvedev? Horario, canal y dónde ver por TV y online las semifinales de Indian Wells 2026

Carlos Alcaraz suma y sigue en Indian Wells. Una vez tachado de la lista a Cameron Norrie, su rival en cuartos de final, el murciano pone el punto de mira en las semifinales del torneo californiano, donde espera Daniil Medvedev en la antesala a la final. Te contamos cuándo juega Carlos Alcaraz su próximo partido y dónde ver el partido de semifinales de Indian Wells 2026, por TV y online.

No tuvo un duelo especialmente complicado de cuartos de final Alcaraz, que apenas sufrió para barrer al británico Norrie por 6-3, 6-4. Buenas sensaciones un día más para el número uno del mundo, que amplía a 16 las victorias consecutivas este inicio de temporada. Sigue todavía sin perder un solo partido en lo que va de 2026.

Carlos Alcaraz se enfrenta a Daniil Medvedev en las semifinales de Indian Wells 2026 / Europa Press

Una vez tachado de la lista el partido de cuartos de final, Carlos Alcaraz se citará en semifinales con Daniil Medvedev. Está siendo un torneo extrañamente perfecto para el ruso, que ha encontrado sin previo aviso su mejor estado de forma y todavía no ha cedido un set en lo que va de torneo. El reto contra Alcaraz serán palabras mayores para Medvedev, que aun así se siente más preparado que en otras ocasiones para hacer frente al reto del murciano. El balance entre ambos es de 6-2 favorable a Carlos.

En el caso de superar el partido de semifinales, en última instancia esperaría el campeón del Sinner-Zverev, el segundo duelo de la penúltima ronda. El italiano, número dos del mundo, es claro favorito para pasar a la final del torneo, aunque el alemán viene fuerte en su paso por Indian Wells y quiere poner fin al interminable ciclo de finales entre Alcaraz y Sinner en el desierto de California.

¿Cuándo juega Alcaraz en las semifinales de Indian Wells 2026?

El partido de Carlos Alcaraz contra Daniil Medvedev, correspondiente a las semifinales de Indian Wells 2026, se celebrará este sábado 14 de marzo en un horario todavía por determinar.

¿Dónde ver el próximo partido de Alcaraz en Indian Wells 2026 por TV y online?

En España, los partidos de Indian Wells 2026 se podrán ver por TV y online a través de Movistar + y todos sus canales del paquete de Deportes.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa de Indian Wells 2026 a través de narraciones en directo, crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.