¿A qué hora juega Badosa hoy en 's-Hertogenbosch 2026? Dónde ver su debut contra Snigur por TV y en directo

Paula Badosa se prepara para volver a salir a escena con el objetivo de comenzar a espantar fantasmas. Después del calvario vivido a lo largo de la gira de tierra batida, la catalana cambia la arcilla por la hierba con el doble objetivo de comenzar a escalar posiciones en el ranking WTA y llegar con buenas sensaciones a Wimbledon.

Las decepciones en Linz, Stuttgart y Madrid, torneos en los que Badosa no consiguió superar ninguna ronda, le dejan en una situación delicada a efectos clasificatorios. En este sentido, el WTA 250 de 's-Hertogenbosch figura como una buena oportunidad para que la catalana pueda recuperar sensaciones en un torneo de menor exigencia y mejorar su posición en el ranking mundial.

La primera rival de Paula Badosa en el el WTA 250 de 's-Hertogenbosch 2026 será Daria Snigur, la número 93 del mundo. El cruce ante la ucraniana, cuyos últimos antecedentes son las segundas rondas alcanzadas en Roma y Roland Garros, se antoja teóricamente asequible y ejercerá como antesala del gran desafío del torneo, pues en segunda ronda la rival más probable es la primera cabeza de serie Ekaterina Alexandrova.

¿A qué hora juega Paula Badosa contra Snigur en 's-Hertogenbosch 2026?

El partido entre Paula Badosa y Daria Snigur, correspondiente a la primera ronda de 's-Hertogenbosch 2026, se disputará hoy lunes 8 de junio a partir de las 14:30 horas (CEST).

¿Dónde ver por TV y online los partidos de Badosa en 's-Hertogenbosch desde España?

En España, todos los partidos de Paula Badosa en el 's-Hertogenbosch 2026 se podrán ver por TV y online a través de las plataformas de pago Tennis Channel y WTA TV.

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