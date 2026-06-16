¿A qué hora juega Badosa contra Gauff en Berlín 2026? Dónde ver los octavos de final por TV y en directo

Paula Badosa comienza a levantar cabeza. Después del calvario vivido a lo largo de la gira de tierra batida y del decepcionante estreno en hierba, la catalana ha vuelto a la acción en el WTA 500 de Berlín con el doble objetivo de maquillar su situación en el ranking mundial y llegar a Wimbledon con las mejores sensaciones posibles.

Por el momento, el camino de Badosa en la capital alemana ha empezado de la mejor manera posible. La de Begur pudo espantar los fantasmas de torneos anteriores con una contundente victoria ante la neerlandesa Lamens, a la que doblegó en dos mangas.

El próximo desafío de Badosa en el WTA 500 de Berlín 2026, sin embargo, será mayúsculo, pues el caprichoso cuadro le ha deparado un cruce con Coco Gauff en los octavos de final. La estadounidense, actual número 7 del mundo, llega descansada tras evitar la primera ronda gracias a su posición en el ranking.

Coco Gauff será la próxima rival de Badosa en el WTA 500 de Berlín 2026 / FILIP SINGER

¿A qué hora juega Paula Badosa contra Gauff en Berlín 2026?

El partido entre Paula Badosa y Coco Gauff, correspondiente a los octavos de final del WTA 500 de Berlín 2026, se disputará este miércoles 17 de junio no antes de las 15:30 horas (CEST).

¿Dónde ver por TV y online los partidos de Badosa en el WTA 500 de Berlín desde España?

En España, todos los partidos de Paula Badosa en el WTA 500 de Berlín 2026 se podrán ver por TV y online a través de las plataformas de pago Tennis Channel y WTA TV.

Noticias relacionadas

Tennis Channel España se puede ver por suscripción a través de la plataforma www.tennischannel.com y en streaming gratuito en Samsung TV Plus, LG y Orange.