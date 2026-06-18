TENIS
¿A qué hora juega Badosa en Berlín 2026? Dónde ver los cuartos de final contra Noskova por TV y en directo
A qué hora juega Paula Badosa y en qué canal ver su próximo partido del WTA 500 de Berlín 2026 desde España
Paula Badosa está de vuelta. Los últimos meses de la catalana en el circuito habían supuesto una sucesión de decepciones, y estas no desaparecieron en la transición de tierra batida a hierba, pero la disputa del WTA 500 de Berlín lo ha cambiado todo.
Badosa aterrizaba en la capital alemana con el doble objetivo de mejorar su situación en el ranking mundial y llegar a Wimbledon con las mejores sensaciones posibles, y por el momento va camino de cumplir ambos. Después de protagonizar una contundente victoria ante la neerlandesa Lamens (6-3 y 6-2), la de Begur consiguió tumbar a la temible Coco Gauff com remontada incluída (1-6, 6-3 y 6-2).
La próxima rival de Badosa en el WTA 500 de Berlín 2026 será Linda Noskova, la número 13 del mundo. La checa afronta el desafío en un estado de forma óptima después de encadenar dos contundentes victorias ante Zarazúa (6-1 y 6-4) y Parry (6-2 y 6-2).
¿A qué hora juega Paula Badosa contra Noskova en Berlín 2026?
El partido entre Paula Badosa y Linda Noskova, correspondiente a los cuartos de final del WTA 500 de Berlín 2026, se disputará este viernes 19 de junio en un horario todavía por determinar.
¿Dónde ver por TV y online los partidos de Badosa en el WTA 500 de Berlín desde España?
En España, todos los partidos de Paula Badosa en el WTA 500 de Berlín 2026 se podrán ver por TV y online a través de las plataformas de pago Tennis Channel y WTA TV.
Tennis Channel España se puede ver por suscripción a través de la plataforma www.tennischannel.com y en streaming gratuito en Samsung TV Plus, LG y Orange.
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