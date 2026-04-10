¿A qué hora juega Alcaraz contra Vacherot en Montecarlo? Horario y dónde ver las semifinales por TV y en directo

Carlos Alcaraz encara la fase más decisiva del Masters 1000 de Montecarlo 2026. El de El Palmar, actual número 1 del mundo, está rindiendo a un gran nivel en el inicio de la temporada de tierra batida, y ya se encuentra a apenas dos pasos de revalidar su corona en el Principado.

Alcaraz parece decidido a aprovechar su paso por Montecarlo para olvidar sus dos decepciones en la gira americana. El murciano, que se estrenó con una contundente victoria ante Sebastián Baez (6-1 y 6-3) y sufrió algo más con Tomás Etcheverry (6-1, 4-6 y 6-3), selló su billete hacia la penúltima ronda del torneo tras pasar el rodillo ante Alexander Bublik (6-3 y 6-0).

El próximo rival de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Montecarlo será Valentin Vacherot, el número 23 del mundo. El monegasco, que contará con el factor público a su favor, viene de dar la sorpresa ante De Miñaur en cuartos de final.

¿A qué hora juega Alcaraz contra Vacherot en el Masters 1000 de Montecarlo 2026?

El partido de Carlos Alcaraz contra Vacherot, correspondiente a las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo, se celebrará este sábado 11 de abril no antes de las 15:00 horas (CET)

¿Dónde ver el partido de Alcaraz contra Vacherot en Montecarlo 2026 por TV y online?

En España, el Alcaraz-Vacherot y todos los partidos del Masters 1000 de Montecarlo 2026 se podrán ver por TV y online a través de Movistar + y todos sus canales del paquete de Deportes.

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