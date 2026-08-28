A qué hora juega Alcaraz contra Safiullin en el US Open 2026 y dónde ver por TV

Carlos Alcaraz está de vuelta en el mundo del tenis y en su reaparición en el US Open 2026, el tenista murciano se medirá al ruso Roman Safiullin en el primer paso de un exigente camino que deberá afrontar para defender el título conseguido el pasado año en Nueva York.

Tras dejarse ver ya en el torneo de dobles mixto junto a Serena Williams, Carlitos volverá por fin a la competición habitual en el cuadro de individuales tras más de cuatro meses inactivo por la lesión que sufrió en Barcelona durante su partido de primera ronda.

Alejado de los focos y con un secretismo ya muy poco habitual en el mundo del deporte, el tenista español se ha recuperado con toda la precaución posible y ha esperado hasta estar listo al 100% para dar el paso final para volver.

Alcaraz, segundo cabeza de serie en el sorteo del cuadro principal del US Open 2026 / EFE

Ahora, con la muñeca ya lista, el murciano espera poder dar el paso definitivo para consumar su vuelta y afrontar ya su debut en el US Open ante el ruso Safiullin.

¿A qué hora juega Alcaraz contra Safiullin en la primera ronda del US Open 2026?

El partido entre Carlos Alcaraz y Roman Safiullin de la primera ronda del US Open 2026 se jugará durante la jornada del lunes 31 de agosto con horario todavía por determinar.

La parte baja del cuadro, desde donde parte Alcaraz, será la que abra fuego en el torneo y por tanto la que disputara siempre primero cada ronda.

¿Dónde ver hoy por TV los partidos de Alcaraz del US Open 2026?

En España, todos los partidos del US Open 2026 se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo.

El primer partido de Alcaraz, así como los de hipotéticas rondas posteriores, serán emitidos en el dial 7 o #Vamos, reservados para los cruces más importantes, mientras que el resto de enfrentamientos también serán ofrecidos a través del paquete Deportes+.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el US Open 2026 a través de nuestras crónicas, prestando especial atención al desempeño de Alcaraz.