A qué hora juega Alcaraz vs Fonseca: horario y dónde ver por TV el debut en Miami 2026

Carlos Alcaraz se enfrenta este viernes 20 de marzo a Joao Fonseca en su debut en el Masters 1000 de Miami. Después de ver recortada su distancia en el ranking tras perder contra Medvedev en semifinales de Indian Wells, el tenista murciano vuelve al ruedo para iniciar su camino en la costa de Florida.

La suerte favoreció al número uno del mundo en Miami; a pesar de tener un debut complicado, el resto del cuadro se aclara para el murciano que no deberá medirse con rivales de entidad hasta rondas más avanzadas del torneo. Es precisamente su primer partido el que más expectativa genera, pues será contra Joao Fonseca en uno de los duelos del torneo nada más empezar.

Carlos Alcaraz y Joao Fonseca / ATP Tour

Su rival brasileño, de apenas 19 años de edad, es uno de los tenistas más prometedores del circuito. Su inicio meteórico se vio frenado estos últimos meses con actuaciones más bien discretas, pero nadie duda del talento de Fonseca que quiere conseguir una victoria de entidad contra el número uno del mundo.

Alcaraz, por su parte, está preparado para todo lo que venga. Sabe que no puede despistarse si no quiere repetir el mismo resultado en Miami que en 2025, cuando cayó en primera ronda contra David Goffin. En esta ocasión, el murciano se presenta en Florida mucho más maduro y con la capacidad de no verse sorprendido por rivales de menor entidad, algo que no quita la expectación por un partido de segunda ronda absolutamente imperdible.

¿A qué hora juega Alcaraz vs Fonseca en el Masters 1000 de Miami 2026?

Carlos Alcaraz jugará su partido contra Joao Fonseca este viernes 20 de marzo en un horario por determinar. El encuentro será en el marco de la segunda ronda de competición, aunque será el debut de Alcaraz en el Masters 1000 de Miami.

¿Dónde ver el debut de Alcaraz en Miami 2026 por TV y online?

En España, el Alcaraz-Fonseca y todos los partidos del Masters 1000 de Miami se podrán ver por TV y online a través de Movistar + y todos sus canales del paquete de Deportes.

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