¿A qué hora juega Alcaraz contra Bublik en Montecarlo? Horario y dónde ver los cuartos de final por TV y en directo

Carlos Alcaraz sigue avanzando a paso firme en el Masters 1000 de Montecarlo 2026. El de El Palmar, actual número 1 del mundo, está dejando muy buenas sensaciones en el inicio de la temporada de tierra batida, y ya se encuentra a apenas tres pasos de revalidar su corona en el Principado.

Olvidadas ya las decepciones en Indian Wells y Miami, Alcaraz está recuperando su mejor versión en las rondas iniciales del Masters 1000 de Montecarlo. El murciano venció con contundencia a Sebastián Baez (6-1 y 6-3) en su estreno sobre la arcilla y sufrió algo más con Tomás Etcheverry (6-1, 4-6 y 6-3), ante el que cedió su primera manga en el torneo

El primer rival de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Montecarlo será Alexander Bublik, el número 11 del mundo. El kazajo está rindiendo a un gran nivel en el Principado, dónde ya ha apeado de la competición a Gael Monfils (6-4 y 6-4) y a Jiri Lehecka (6-2, 7-6).

¿A qué hora juega Alcaraz contra Bublik en el Masters 1000 de Montecarlo 2026?

El partido de Carlos Alcaraz contra Bublik, correspondiente a los cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo, se celebrará este viernes 10 de abril.

El encuentro se celebrará en el tercer turno de la Court Rainier III, por lo que dará comienzo no antes de las 15:00 horas (CET).

¿Dónde ver el partido de Alcaraz contra Bublik en Montecarlo 2026 por TV y online?

En España, el Alcaraz-Bublik y todos los partidos del Masters 1000 de Montecarlo 2026 se podrán ver por TV y online a través de Movistar + y todos sus canales del paquete de Deportes.

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