¿A qué hora juega Alcaraz contra Báez en Montecarlo? Horario y dónde ver por TV y en directo

Carlos Alcaraz se prepara para dar comienzo a la temporada de tierra batida en el Masters 1000 de Montecarlo 2026. El de El Palmar, actual número 1 del mundo, dará el pistoletazo de salida a su andadura en Montecarlo ante Sebastián Báez con el objetivo de revalidar la corona conseguida en la edición anterior.

Después de encadenar sendas decepciones en Indian Wells y Miami, Alcaraz aterriza en Montecarlo decidido a cambiar esta tendencia. Los últimos resultados, sumados a las victorias de Sinner, han redibujado el tablero de juego en la carrera por el número 1 del ranking ATP, y lo que suceda esta semana en el torneo del Principado podría derivar en un cambio de orden en lo más alto de la clasificación.

El primer obstáculo de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Montecarlo será Sebastián Báez, el número 65 del ranking ATP. A diferencia del murciano, el argentino tuvo que disputar la primera ronda del torneo, dónde tumbó a Stan Wawrinka por un ajustado doble 7-5.

Sebastián Baez, primer rival de Carlos Alcaraz / X

¿A qué hora juega Alcaraz contra Báez en el Masters 1000 de Montecarlo 2026?

El partido de Carlos Alcaraz contra Sebastián Baez, correspondiente a los dieciseisavos de final del Masters 1000 de Montecarlo, se celebrará este martes 7 de abril

El encuentro se celebrará en el tercer turno de la Court Rainier III, por lo que dará comienzo no antes de las 15:00 horas (CET).

¿Dónde ver el partido de Alcaraz contra Báez en Montecarlo 2026 por TV y online?

En España, el Alcaraz-Báez y todos los partidos del Masters 1000 de Montecarlo 2026 se podrán ver por TV y online a través de Movistar + y todos sus canales del paquete de Deportes.

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