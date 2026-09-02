¿A qué hora es el Jódar - Bu del US Open 2026 hoy y dónde ver por TV y en directo?

El estreno de Rafa Jódar en el US Open 2026 se está haciendo de rogar. El tenista de Leganés debía de salir a escena en el 'Major' estadounidense el pasado martes 1 de septiembre, pero una serie de contratiempos han propiciado que tanto su rival como su fecha de estreno sean modificados.

Jódar aterriza en Flushing Meadows con la intención de culminar la brutal irrupción que ha protagonizado este año. En cuestión de unos pocos meses, ha pasado de ser prácticamente un desconocido para el gran público a uno de los mejores tenistas del circuito, lo que dispara las expectativas respecto a su actuación en el último Grand Slam de la temporada

El primer obstáculo a sortear por Jódar en el US Open será Bu Yunchaokete, el número 124 del mundo. El chino, que este año apenas ha jugado dos partidos en torneos del circuito ATP, accede al 'Major' como lucky loser tras la ausencia de última hora por lesión de Thanasi Kokkinakis.

Bu Yunchaokete, rival de Jódar en primera ronda del US Open 2026 / X

¿A qué hora juega Jódar contra Bu en la primera ronda del US Open 2026?

El partido entre Rafa Jódar y Bu de la primera ronda del US Open 2026 se jugará durante la jornada del martes 1 de septiembre justo después del partido de Paula Badosa contra Daria Kasatkina. El encuentro estaba previsto para las sobre las 21:30 horas (CEST), pero las lluvias han retrasado su inicio, que podría alargarse hasta la madrugada española.

¿Dónde ver hoy por TV los partidos de Jódar del US Open 2026?

En España, todos los partidos del US Open 2026 se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo.

El primer partido de Jódar , así como los de hipotéticas rondas posteriores, serán emitidos en el dial 7 o #Vamos, reservados para los cruces más importantes, mientras que el resto de enfrentamientos también serán ofrecidos a través del paquete Deportes+.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el US Open 2026 a través de nuestras crónicas, prestando especial atención al desempeño de Jódar y Alcaraz.