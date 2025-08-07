La hora de la verdad para Ben Shelton

Muchos siempre han visto a Ben Shelton como aquella eterna promesa que aparece cíclicamente en el circuito para desaparecer sin pena ni gloria con el paso del tiempo. Nadie, o al menos pocos de ellos, preveían que el estadounidense pudiese dar el gran salto alguna vez en su carrera, que parecía más encaminada a ofrecer espectáculo que a pelear de tú a tú con las estrellas más brillantes del firmamento.

Pero Ben Shelton ha demostrado en Toronto -aunque es justo decir que lleva haciéndolo estos últimos tiempos- que no es ese tipo de tenista. Sin rehuir de su estilo ni vistosidad en pista, el de Atlanta sí ha cambiado su historia en Canadá. Y lo ha hecho para bien. A las puertas de la final más importante de su carrera, Shelton afronta este jueves el primer momento de la verdad ante Karen Khachanov con todo un título de Masters 1000 en juego.

Una victoria de altura

Será una victoria difícil de olvidar la que vivió Shelton este miércoles ante Taylor Fritz. Si al estadounidense se le podía achacar que no daba la talla ante las mejores raquetas del circuito -cero victorias ante tenistas del top 10 este 2025-, en Toronto ha roto esa racha con estilo. Victoria ante Alex de Miñaur es cuartos a la que se suma la de semifinales ante su compatriota Fritz, número 4 del mundo.

Ben Shelton, tras vencer a Fritz / Associated Press/LaPresse / LAP

Fue un partido donde Ben puso en práctica todo lo que lleva mejorando de su juego estos últimos tiempos. "Estoy sabiendo variar direcciones y cambiar velocidades, con el fin de ser un tenista mucho más sólido que antes", decía tras el partido. Y no le faltaba razón; esta versión de Shelton es la de un tenista más duro que antes, que es capaz de ser resiliente en todo momento sin perder la concentración como antaño. El de Atlanta suele ganar casi siempre que está a su mejor nivel, pero ahora también lo hace incluso en esos días donde las situaciones son más adversas.

La metamorfosis de Shelton

Selló su victoria haciéndose fuerte en uno de sus principales puntos fuertes: el servicio. Pero Ben Shelton ya no es un jugador al que solamente se le tenga que tener en cuenta por dicho golpeo; su juego de pista está en el máximo esplendor de su corta carrera y su inteligencia en pista va creciendo conforme pasan los partidos. Fritz fue la última víctima de un vendaval que tiene por bandera el espectáculo.

Tras conseguir la victoria ante su compatriota, Ben Shelton ya está en la final más importante de su carrera. Vencedor de dos títulos ATP -Tokio y Houston-, el estadounidense tiene a tiro ganar su primer Masters 1000 para demostrar que su momento definitivamente ha llegado. Se jugará la gloria en Toronto ante Karen Khachanov, que salvó un punto de partido en el último set ante Alexander Zverev para plantarse en su primera final de un Masters 1000 en siete años. Es el momento de la verdad de Shelton, pero también de un Khachanov que quiere volver a tocar la gloria en el circuito tantos años después.