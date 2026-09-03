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A qué hora es el Badosa - Gauff del US Open 2026 hoy y dónde ver por TV y en directo
Consulta el horario del partido de Paula Badosa hoy contra Coco Gauff y en qué canal de TV ver la segunda ronda del US Open desde España
Paula Badosa se prepara para dar el segundo paso en su camino en el US Open 2026. Después de un más que convincente debut, el caprichoso sorteo dictó que la catalana tendría que enfrentarse a uno de los 'cocos' del cuadro principal en segunda ronda, en lo que supondrá un examen de primer nivel para evaluar sus opciones en el cuarto Grand Slam de la temporada.
La cómoda victoria en dos tiempos por culpa de la lluvia ante la australiana Daria Kasatkina confirma la tendencia al alza que Badosa está experimentando en las últimas semanas, concretamente desde la victoria en Bastad. La conquista del torneo sueco sirvió a Badosa para recuperar las sensaciones perdidas tras unos años difíciles y comenzar a escalar posiciones en el ranking WTA.
El próximo obstáculo de Badosa en el US Open 2026 será Coco Gauff, la número 4 del mundo. La estadounidense, que también saldó con comodidad su estreno ante Sonmez, se ha enfrentado hasta ocho veces a la catalana en un cara a cara en el que la balanza se inclina a favor de la catalana, que cuenta con el triunfo en el WTA Berlín 2026 como precedente más reciente.
¿A qué hora juega Badosa contra Gauff en la segunda ronda del US Open 2026?
El partido entre Paula Badosa y Coco Gauff de segunda ronda del US Open 2026 se jugará durante la madrugada del jueves 3 al viernes 4 de septiembre en hora española.
El encuentro se celebrará en el tercer turno de la Arthur Ashe, por lo que dará comienzo no antes de la 1:00 horas (CEST).
¿Dónde ver por TV los partidos de Badosa en el US Open 2026?
En España, todos los partidos del US Open 2026 se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo.
El próximo partido de Badosa, así como los de hipotéticas rondas posteriores, serán emitidos en el dial 7 o #Vamos, reservados para los cruces más importantes, mientras que el resto de enfrentamientos también serán ofrecidos a través del paquete Deportes+.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el US Open 2026 a través de nuestras crónicas, prestando especial atención al desempeño de Badosa y Alcaraz.
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