La hora de la verdad para Alcaraz

Carlos Alcaraz afronta el último torneo oficial de la temporada. Una cita que siempre es especial para los mejores jugadores del planeta, que se citan en las ATP Finals (Torneo de Maestros, para entendernos). El español aterriza este miércoles en Turín para preparar su asalto al número uno, que volvió a perder este lunes tras el triunfo de Jannik Sinner en el Masters 1000 de París.

El español disputará por tercera vez el torneo que reúne a las ocho mejores raquetas del año. En 2025, ha sido indiscutible su dominio en el circuito, siendo el número uno de la Race con una ventaja de más de 1000 puntos sobre Sinner. También depende de sí mismo para acabar la temporada como número uno del mundo y superar al italiano de nuevo.

A Charly le valen 500 puntos para tocar la cima mundial. Para ello, le bastaría con ganar los tres partidos que dispute de la fase de grupos, o dos del Round Robin y la semifinal. Lo único que está claro es que el español no coincidirá con Sinner en la primera ronda, por lo que ganar los tres encuentros puede ser una tarea algo más sencilla. Evidentemente, ningún rival será fácil.

Alcaraz, en las ATP Finals del año pasado / AP

Y menos teniendo en cuenta la superficie. Las ATP Finals se disputan en condiciones indoor, un contexto que suele favorecer más a Sinner que a Alcaraz, que nunca se ha visto del todo cómodo. Un ejemplo claro es el de París, que siempre se juega bajo techo y en el que el español parece tener una maldición, sin poder superar los octavos de final en los últimos tres años.

El murciano buscará en Italia lo que jamás logró Rafa Nadal durante su carrera: ganar el Torneo de Maestros. Tan solo dos españoles han sido capaces de hacerlo, y ambos quedan ya un poco lejos, como son Manuel Orantes y Álex Corretja. Históricamente, al jugarse en una superficie poco entrenada en el país, no ha sido un torneo especialmente positivo para nuestros tenistas.

El Inalpi Arena, listo para el último torneo del año / ATP

Este jueves al mediodía se conocerán los dos grupos, con Alcaraz y Sinner encabezando cada uno. El primero de un grupo se medirá al segundo del otro y viceversa, por lo que existe la posibilidad de que el italiano y el español se vean en la penúltima ronda. Un duelo en el que podrían jugarse el número uno, en caso de que Charly hubiera perdido un partido (necesitaría llegar a la final).

¿Cómo le ha ido a Alcaraz en los anteriores años?

Las anteriores participaciones de Alcaraz no han sido muy destacadas. En el año 2023, ganó dos partidos y cayó en semifinales ante Novak Djokovic, mientras que en 2024 no fue capaz ni de pasar de grupos, logrando un único triunfo contra Andrey Rublev. Esta vez, el español llega con una mayor energía, después de descansar en Shanghái y jugar un solo partido en París.

Por el otro lado, si Sinner quiere ser número uno, está prácticamente obligado a ganar las ATP Finals. El italiano defiende título y, si Alcaraz gana tan solo un partido, ya estará obligado a revalidarlo. Sin embargo, parte como máximo favorito por las condiciones del torneo y por ser el local, teniendo el apoyo de la afición año sí y año también.