Holger Rune sobre Sinner y Alcaraz: "He demostrado que puedo ganarles y desafiarlos"

Holger Rune, el número ocho del mundo, reaparece en Toronto pisando fuerte. El tenista, tras un estar casi un mes sin competir en ningún partido de ATP, ha debutado en National Bank Open Presented by Rogers, con victoria incluida. Además, ha confesado que se ve con la posibilidad de vencer a los dos grandes titanes actuales, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

El tenista considera que medirse con tenistas de alto nivel le motivan a ser mejor jugador. "Jugar consistentemente a ese nivel sí marca la diferencia. La pregunta es si muy pocos jugadores pueden alcanzar su nivel y tener la oportunidad de vencerlos, y creo que sí. Algo que también hemos visto en el pasado. Carlos tuvo una racha excelente de muchísimos partidos. Han logrado mantenerse muy consistentes a ese nivel, es muy difícil, requiere mucha dedicación", comentaba a la prensa Rune.

El danés ha confesado que "está trabajando" en mejorar su nivel para ser capaz de vencerlos. "Definitivamente, creo que tengo un buen juego que puede, como he demostrado en el pasado, desafiarlos y ganarles partidos. Es muy interesante. Son los jugadores con los que quieres competir en las finales más importantes. Siento que, en mi caso, cuanto más a menudo pueda hacerlo, también mejorará mi nivel", añadía el jugador.

UNA MALA RACHA

El tenista empieza a levantar cabeza después de caer en la hierba de Queen's y en la primera ronda de Wimbledon ante Nicolás Jarry. En la pista dura norteamericana se ha hecho con victoria en su primer partido en la superficie desde que fue finalista en el ATP Masters 1000 de Indian Wells. Holger Rune en la tercera ronda se verá las caras ante Alexander Muller o Miomir Kecmanovic, donde intentará igualar su mejor resultado en Canadá, los octavos de final en 2024.

CAMBIOS EN SU TENIS

En este torneo ha puesto a prueba los cambios que ha introducido en su tenis que también ha comentado. "Hicimos algunos ajustes en mi saque y estaba listo para jugar hoy, pero siempre depende de cómo entras al partido y a veces vuelves a tus viejos hábitos, pero lo mantuve y me sentí muy cómodo. Eso fue muy importante hoy, porque tiene un saque enorme, así que también fue bueno conseguir muchos puntos gratis. Hoy me concentré mucho en el plan de juego, poniéndole las cosas difíciles. Es un jugador que va a hacer saques potentes, no puedes hacer nada, solo tienes que esperar tu oportunidad. Y eso lo hice bien, estuve muy concentrado", concluía el jugador.