La hoja de ruta de Alcaraz tras su regreso en Cincinnati

La espera para volver a ver a Carlos Alcaraz en las pistas parece estar a punto de llegar a su fin. El tenista murciano apareció apuntado en la lista de jugadores que jugarán el Masters 1000 de Cincinnati, cumpliendo con las expectativas que se rumoreaban desde hace semanas.

El torneo en tierras americanas arrancará el jueves 13 de agosto y será la antesala al US Open, que se disputará del 30 de agosto al 13 de septiembre. En ambos casos, Carlitos defenderá el título conseguido el año pasado, aunque lejos de pensar en ello, la idea es poder regresar sin más complicaciones en su muñeca afectada.

Carlos Alcaraz, entrenando en la pista de cemento bajo techo de su academia de El Palmar esta semana / Instagram

Tras la gira americana, el calendario teórico de Alcaraz sería o bien disputar la eliminatoria de Copa Davis (17 al 20 de septiembre) o bien prescindir de ello si es capaz de llegar lejos en Nueva York y disputar la Laver Cup a la semana siguiente, del 25 al 27 de septiembre en Londres.

Lejos ya de Europa, los siguientes pasos serían primero en Tokyo (30 de septiembre al 6 de octubre) para luego pasar a Shanghái (7 al 18 octubre) para disputar el Masters 1000 al que no pudo acudir el pasado año por lesión.

De vuelta de tierras asiáticas, llegaría el último sprint de la temporada, con el Masters 1000 de París (2 al 8 de noviembre), las Finales de la ATP (15 al 22 de noviembre) y las finales de la Copa Davis (23 al 29 de noviembre) si el equipo español consigue el billete para estar en Bolonia un año más.

Alcaraz y Ruud en la Laver Cup / EFE

Todo ello es el calendario teórico de un Alcaraz que ha curado su recuperación al mínimo detalle y que no va a correr riesgo alguno si un pequeño contratiempo aparece de nuevo en el camino.

El murciano sabe que tiene todavía mucho calendario por delante y la parte más importante de él. El US Open y las ansiadas finales de la ATP y de la Davis, que son los dos grandes títulos que siguen faltando en su palmarés y que quiere conseguir a toda costa. Llegar en plenitud de condiciones a las dos citas en tierras italianas bien puede ser un gran objetivo marcado en rojo y un bonito final para el año con sus días más duros.

Si todo cumple los pasos esperados, habrán sido más de 120 días sin Alcaraz. Una esperga larga y dura que ha dejado al tenis sin uno de sus grades atractivos y a España sin su rey de la raqueta. Muchos días de tenis sin el mago de El Palmar que están llegando a su fin para alegría de todos.