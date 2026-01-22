Histórico triunfo de Wawrinka: ¡40 años, casi cinco horas en pista y un récord de medio siglo!

Stan the Man. Poco más que añadir. El tenista suizo sigue adelante en el Open de Australia de la manera más épica posible, ganando en el súper tie-break del quinto set y lanzando un mensaje a su siguiente rival: a sus 40 años, sigue teniendo mucho tenis. Muchísimo. Ese revés a una mano sigue siendo una delicia y sigue dándole victorias en torneos de Grand Slam.

Wawrinka superó al francés Arthur Gea en la segunda ronda de Melbourne, en un partido que se puso muy complicado para la leyenda suiza, con 2-1 en sets a favor del galo. Aun así, optó por la estrategia más complicada: ganarle una batalla física un chico al que le dobla en edad. Concretamente, Gea tiene 21 años, y acabó más tieso en el duelo que Stan. La magia del tenis.

Además de hacerlo a sus 40 años, y gracias a la 'wild card' que recibió de la propia competición, el suizo bate un récord de 47 años de antigüedad. Se convierte en el tenista más longevo en alcanzar la tercera ronda de un Grand Slam desde el año 1978, cuando precisamente en el Open de Australia hizo lo propio el local Ken Rosewall.

"Estoy muerto. Como es mi último año, estoy tratando de alargar todos los partidos lo que puedo (risas). El público me ha dado mucha energía, necesito todavía más de vosotros, que ya tengo unos años. Una sensación increíble, no sé como me voy a recuperar porque ha sido un partido muy largo. No sé cómo me recuperaré, pero al principio a alguien se le cayó una cerveza así que me tomaré una. Me la merezco", comentó entre risas Wawrinka, visiblemente emocionado.

Su próximo rival no será nada fácil. Taylor Fritz es el siguiente obstáculo para el suizo. Un reto mayúsculo, no solo por la calidad del estadounidense, sino que además deberá recuperarse en tiempo récord para volver a estar en pista el sábado en las mejores condiciones. Aun así, el suizo siempre se ha caracterizado por ser un tenista muy duro de superar, por lo que no lo pondrá fácil. Ahora, sobre todo, toca disfrutar.