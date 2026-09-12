¡Histórico! El saque de Shelton que bate récords en Grand Slam

Ben Shelton logró este viernes el billete para su primera final de Grand Slam tras imponerse a Frances Tiafoe y se jugará el título del US Open frente a Alexander Zverev. El norteamericano, que venía de eliminar a Carlos Alcaraz en los cuartos de final, tuvo que remontar ante Tiafoe después de perder la primera manga. Finalmente, se llevó el duelo por 4-6, 6-3, 6-3 y 7-5, tras tres horas y 17 minutos de partido.

El partido dejó una de las imágenes más espectaculares de lo que llevamos del torneo. El francés realizó un saque a 158 millas por hora, equivalente a 252,8 km/h. Una auténtica barbaridad que coloca el servicio del estadounidense en el más rápido jamás hecho en un torneo Grand Slam.

El estadounidense hizo honor a su fama de gran sacador y soltó un auténtico misil que alcanzó las 158 mph (252,8 km/h). Una velocidad al alcance de muy pocos y que pone de manifiesto una de las grandes armas del tenista norteamericano. Para poner la cifra en contexto, el saque más rápido de la historia pertenece a Sam Groth, que llegó a los 263,4 km/h durante un torneo Challenger. Shelton se quedó algo por debajo de esa marca, pero su servicio entra de lleno en el selecto grupo de los más veloces registrados en competición oficial.

Noticias relacionadas

A nivel ATP, el récord está en manos de John Isner, que alcanzó los 253 km/h. Una diferencia de apenas 0,2 km/h separa el saque de Shelton del récord de Isner. Una cifra que permite hacerse una idea de la auténtica barbaridad que fue el servicio del estadounidense.