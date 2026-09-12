¡Histórico! El saque de Shelton que bate récords en Grand Slam
El norteamericano disputará la final del US Open ante Zverev
Ben Shelton logró este viernes el billete para su primera final de Grand Slam tras imponerse a Frances Tiafoe y se jugará el título del US Open frente a Alexander Zverev. El norteamericano, que venía de eliminar a Carlos Alcaraz en los cuartos de final, tuvo que remontar ante Tiafoe después de perder la primera manga. Finalmente, se llevó el duelo por 4-6, 6-3, 6-3 y 7-5, tras tres horas y 17 minutos de partido.
El partido dejó una de las imágenes más espectaculares de lo que llevamos del torneo. El francés realizó un saque a 158 millas por hora, equivalente a 252,8 km/h. Una auténtica barbaridad que coloca el servicio del estadounidense en el más rápido jamás hecho en un torneo Grand Slam.
El estadounidense hizo honor a su fama de gran sacador y soltó un auténtico misil que alcanzó las 158 mph (252,8 km/h). Una velocidad al alcance de muy pocos y que pone de manifiesto una de las grandes armas del tenista norteamericano. Para poner la cifra en contexto, el saque más rápido de la historia pertenece a Sam Groth, que llegó a los 263,4 km/h durante un torneo Challenger. Shelton se quedó algo por debajo de esa marca, pero su servicio entra de lleno en el selecto grupo de los más veloces registrados en competición oficial.
A nivel ATP, el récord está en manos de John Isner, que alcanzó los 253 km/h. Una diferencia de apenas 0,2 km/h separa el saque de Shelton del récord de Isner. Una cifra que permite hacerse una idea de la auténtica barbaridad que fue el servicio del estadounidense.
- Valencia - Barcelona, en directo hoy: partido de LaLiga EA Sports, en vivo
- Barcelona - Feyenoord en directo hoy: la previa, las alineaciones y las novedades del partido de la Champions 2026/27
- Flick deberá hacer su primer descarte esta temporada en el Barça ante el Valencia
- No dan crédito con Ter Stegen tras la derrota del Ajax: 'Increíble, se pasó diez minutos caminando
- Reacciones y polémica del Valencia - Barça de La Liga
- Candidatos al Balón de Oro 2026, en directo: lista completa de nominados al premio, hoy en vivo
- Reacciones y polémica del Barça - Feyenoord de Champions League
- Marcos Llorente (31 años): 'Mi propósito no es el fútbol, no lo siento así. A mí se me da bien, pero cuando hablo de Free Human siento como que es mi propósito de vida