El histórico restaurante de Castellón que Carlos Alcaraz eligió para cenar: "No es la primera vez que viene"

La estrella del tenis mundial, Carlos Alcaraz, fue el cliente inesperado en un histórico restaurante de carretera en Torreblanca. El murciano visitó el Restaurante La Torre, donde degustó junto a su familia y equipo la comida casera que preparan en este establecimiento que cuenta con 75 años de vida.

Tras su reciente lesión en el Barcelona Open que le obliga a cancelar toda su gira de tierra batida, hizo una parada en el local actualmente gestionado por Gabriel Cristea, que asume que "en el pueblo no se habla de otra cosa".

El revuelo en la localidad ha sido total. Cristea, en declaraciones a Mediterráneo, no escatima en elogios hacia el laureado deportista. "Según nos dijo su padre no es la primera vez que venían. Nos pareció una persona muy plana, muy normal y humilde. Quien le reconoció fue un camarero. En el local estábamos entonces todo el equipo y algún cliente; le pidimos fotos y autógrafos, y fue muy atento con todos pese a que se acababa de lesionar", recuerda.

Carlos Alcaraz, en el restaurante La Torre de Torreblanca. / Mediterráneo

La visita se produjo el pasado miércoles por la noche, justo cuando el local se había vaciado tras el encuentro del Real Madrid contra el Bayern. "Llegó casi a las doce de la noche, cuando se acabó el partido", asume Cristea, que lleva trabajando en La Torre 20 años, siendo el gerente del restaurante los últimos seis.

¿Qué cenó un número 2 del mundo?

Nada de dietas estrictas ni platos sofisticados. El grupo apostó por la esencia de este local de paso:

Tapas de pulpo y gambas al ajillo para compartir.

Platos combinados tradicionales, entre ellos la conocida como carne de lagarto.

Resultado: "Se lo acabaron todo", confirma el gerente entre risas, señal del éxito de la cocina.

La "Embajada de Murcia" en plena carretera

El restaurante, que lleva 75 años abierto, es una institución entre los transportistas. De hecho, muchos lo apodan la "embajada de Murcia", ya que es la parada obligatoria para los camioneros murcianos que suben hacia el norte. "Estamos 24 horas abierto y tenemos parking para camiones, así que sobre todo trabajamos con gente que está de paso, chóferes, trabajadores… Preparamos comida casera de toda la vida, con menús, tapas, bocadillos, platos combinados… y hacemos desayunos, almuerzos, comidas y cenas", destaca Cristea.

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Carlos Alcaraz, junto a Gabriel Cristea, gerente del restaurante. / Mediterráneo

No es el primer rostro conocido que cae rendido a sus platos caseros (el humorista y presentador Arturo Valls también pasó por allí hace unos años), pero la huella de Alcaraz ha sido especial. El tenista dejó claro que, incluso en los momentos difíciles tras una lesión, mantiene la sonrisa y el apetito por la cocina de siempre.

Mapa de la ubicación de La torre.